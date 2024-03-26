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Правоохоронці завершили слідство у справі про хабарництво міського голови Сум та директора департаменту інфраструктури
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Правоохоронці завершили слідство у справі про хабарництво міського голови Сум та директора департаменту інфраструктури

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Правоохоронці завершили слідство стосовно сумського міського голови Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журби, які нині відсторонені від посад.

Про це повідомили в НАБУ.

У жовтні 2023 року посадовців затримали, вони, за версією слідства, вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі сумських посадовців. На сьогодні детективи НАБУ, за дорученням прокурора, відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення, зазначили у повідомленні.

Дії посадовців кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на початку березня відсторонений від посади міського голови Сум Олександр Лисенко подав позов до Сумського окружного адмінсуду про поновлення його на посаді.

Що відомо про справу Олександра Лисенка та Олександра Журби

Ввечері 2 жовтня НАБУ і САП спільно з СБУ затримали Олександра Лисенка та Олександра Журбу на отриманні ними частини хабаря в 1,4 млн грн. За інформацією СБУ, фігуранти вимагали 2 млн 130 тис. грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

3 жовтня Олександру Лисенку та Олександру Журбі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368.

4 жовтня міському голові Сум суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

5 жовтня міського голову Сум Олександра Лисенка випустили під заставу. Розмір застави склав 3 мільйони гривень.

10 жовтня Олександра Журбу також відпустили під заставу у майже 1,5 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 жовтня звернулась до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення від посади міського голови Сум Олександра Лисенка. Також 9 жовтня суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП і відсторонив Сумського міського голову Олександра Лисенка від виконання обов'язків до 9 грудня.

15 листопада Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео з розмовами Сумського міського голови, директора Департаменту інфраструктури міськради та власника підприємства, що займається вивезенням сміття. У відео, як стверджує НАБУ, посадовці домовляються з чоловіком про хабарі та отримують гроші.

8 грудня у САП повідомили, що слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП, та відсторонив ще на два місяці від займаної посади міського голову Сум Олександра Лисенка.

11 грудня у ВАКС прийняли рішення відсторонити від посади на два місяці і Олександра Журбу.

31 січня 2024 року депутати Сумської міськради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Лисенка.

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