НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Водоканали Київщини забруднюють річку Рось та її притоки — результати перевірки
ЕКОЛОГІЯВодаПриродадовкілляРегіони

Водоканали Київщини забруднюють річку Рось та її притоки — результати перевірки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Очисні споруди водоканал
Очисні споруди на території водоканалу. УНІАН/Андрій Марієнко

Сім водоканалів Київщини скидають до річки Рось та її приток стічні води з перевищенням ГДСГранично допустимий скид по забруднюючим речовинам.

Про це інформує Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Річка Рось забезпечує водою 10 міст та кілька сотень сіл у чотирьох областях. Саме в її басейні розташовані чотири підприємства питного водопостачання, з яких три — на території Київської області.

Держекоінспекція з минулого року перевіряла підприємства, які можуть впливати на річку Рось на Київщині. Зокрема, проаналізували роботу семи водоканалів.

"Обсяг скидів з перевищенням встановлених у дозволі на спецводокористування нормативів лише з 4 водоканалів наразі становить 2,5 млн м³", — йдеться в повідомленні.

Також під час перевірки виявили, що два водоканали не ведуть первинний облік вод (не мають лічильників) на водозабірних спорудах. Ще чотири водоканали не здійснюють облік за кількістю скинутих зворотних (стічних) вод.

Зазначається, що Міндовкілля та Міжвідомча робоча група має розробити план дій із порятунку річки Рось.

У 2023 році петиція про порятунок річки Рось зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Міндовкілля створило Міжвідомчу робочу групу з розроблення плану дій щодо оздоровлення та відновлення річки. Зокрема, провели чотири виїзні наради в областях, де вона протікає.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
квак, нічна чапля
На Одещині волонтери врятували перелітного птаха
Блакитне озеро, Дніпропетровщина
Перекривають доступ до води: чому біля Блакитних озер на Дніпропетровщині невідомі встановлюють бетонний паркан
Як працюватиме екобус: графік на квітень
Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні
Сміттєзвалище біля "Арени Львів"
На площі 400 м². Поблизу "Арени Львів" невідомі створили стихійне сміттєзвалище
На початок