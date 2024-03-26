Водоканали Київщини забруднюють річку Рось та її притоки — результати перевірки

Сім водоканалів Київщини скидають до річки Рось та її приток стічні води з перевищенням ГДС по забруднюючим речовинам.

Про це інформує Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Річка Рось забезпечує водою 10 міст та кілька сотень сіл у чотирьох областях. Саме в її басейні розташовані чотири підприємства питного водопостачання, з яких три — на території Київської області.

Держекоінспекція з минулого року перевіряла підприємства, які можуть впливати на річку Рось на Київщині. Зокрема, проаналізували роботу семи водоканалів.

"Обсяг скидів з перевищенням встановлених у дозволі на спецводокористування нормативів лише з 4 водоканалів наразі становить 2,5 млн м³", — йдеться в повідомленні.

Також під час перевірки виявили, що два водоканали не ведуть первинний облік вод (не мають лічильників) на водозабірних спорудах. Ще чотири водоканали не здійснюють облік за кількістю скинутих зворотних (стічних) вод.

Зазначається, що Міндовкілля та Міжвідомча робоча група має розробити план дій із порятунку річки Рось.

У 2023 році петиція про порятунок річки Рось зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Міндовкілля створило Міжвідомчу робочу групу з розроблення плану дій щодо оздоровлення та відновлення річки. Зокрема, провели чотири виїзні наради в областях, де вона протікає.