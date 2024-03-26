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На Миколаївщини правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу
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На Миколаївщини правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу

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Риба, яку незаконно ловив чоловік
Риба, яку незаконно ловив чоловік. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Миколаївські правоохоронці 25 березня біля села Чорноморка виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу. За підрахунками інспекторів сума завданих збитків державі склала понад 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час рейду 25 березня затримали рибалку, який з берега Березанського лиману біля села Чорноморка Миколаївського району незаконний ловив рибу ятеремЗнаряддя для рибної ловлі. вбрід без дозвільних документів.

На Миколаївщини правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу
Затриманий рибалка. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

"Чоловік виловив майже 7 тисяч риб атерини піщаної та 460 бичків, чим завдав збитків на суму 840 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

Інспектор склав протокол про адміністративне правопорушенняЧастина 4 статті 85 КУпАП..

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