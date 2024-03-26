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"Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки", — Зеленський
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"Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки", — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

У понеділок, 25 березня, Київ атакували балістичними ракетами, пошкоджені будинки, будівля академії мистецтв. Постраждали люди, всім надано необхідну допомогу. Розбір завалів тривав увесь день.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в Одесі та Миколаєві непроста ситуація після ударів по енергообʼєктах, усі необхідні служби, ремонтні бригади були залучені. Вдень росіяни завдали удару по Одесі, внаслідок якого були травмовані люди. Особливо складна ситуація у Харкові, але кожен день потроху додає енергії місту.

"Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки, і навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами", — закликав президент.

Також сьогодні були доповіді військових, розвідки, СБУ про те, як і надалі зменшувати російський терористичний потенціал. Була і доповідь керівника зовнішньої розвідки Литвиненка щодо наявних загроз.

"Ми всі в нашій державі маємо бути вдячні бойовій Службі безпеки України, яка справді сильно б’є ворога та досягає дуже потрібних Україні цілей разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки. Я вдячний кожному воїну СБУ, усім у спецслужбі, хто працює справді ефективно заради України", — наголосив глава держави.

Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь в іфтарі — особливій вечері, яка відбувається в час місяця Рамадан. Разом із представниками української мусульманської спільноти, разом із воїнами-мусульманами, із представниками дипломатичного корпусу держав глобальної мусульманської громади і, звичайно, із представниками кримськотатарського народу.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше", — підкреслив президент України.

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