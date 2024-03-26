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Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
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Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України

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гирьовий спорт, нагородження, переможці
Переможці у довгому циклі, вагова категорія до 87 кг. Фото: Вербська ДЮСШ

Відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України відбувся 23-24 березня у Дубні на Рівненщині. Захід присвятили військовим, які загинули в російсько-українській війні. Команда з Рівненської області на цих змаганнях зайняла перше загальнокомандне місце.

Про це повідомили у Facebook на сторінці Асоціації гирьового спорту України.

У змаганнях взяли участь понад дві сотні спортсменів із 15 областей України. За підсумком чемпіонату, перше місце зайняла команда Рівненської, друге — Хмельницької, третє — Тернопільської областей.

"Це рекордна кількість спортсменів, які за останні шість років взяли участь в змаганнях Асоціації гирьового спорту. Як на мене, чемпіонат вдалося провести на хорошому рівні. Зі слів учасників, їм все сподобалося. Були фінансові труднощі під час організації, але відгукнулися спонсори та допомогли", – розповів Суспільному заступник голови Асоціації гирьового спорту України, співорганізатор та суддя чемпіонату, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Грицак.

Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Учасники чемпіонату Асоціації гирьового спорту України. Фото: Вербська ДЮСШ

До складу команди Рівненської області увійшли 30 спортсменів з усіх районів. З них — восьмеро здобули "золото" у різних вікових та вагових категоріях.

Більшість переможців — вихованці Вербської ДЮСШ. Андрій Грицак, який тренує в цій школі, розповів, що гирьовий спорт в їхній громаді розвивається із 2006 року:

"Молодь нашої громади успішна в гирьовому спорті, адже має з кого брати приклад і куди рости. Багатьох переможців виховав Заслужений тренер України Леонід Момотюк. Він виконав вісім майстрів спорту, три майстри спорту міжнародного класу, виховав шість чемпіонів світу. Також наша Вербська громада за можливості допомагає в організаційних та фінансових питаннях".

Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Тренер Леонід Момотюк з вихованками-переможцями. Фото: Вербська ДЮСШ

На чемпіонаті, окрім місцевих, були судді зі Львова, Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, Хмельницького, Ужгорода. Присвятили захід усім, хто загинув, захищаючи Україну, зокрема і полеглим представникам гирьового спорту.

Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Команда з Дніпропетровщини. Фото: Асоціація гирьового спорту України

На цих змаганнях Андрій Грицак здобув два "золота". А на початку березня він переміг і на чемпіонаті України з гирьового спорту, який відбувся в Києві. Це були відбіркові змагання на Чемпіонат Європи 2024, який буде в Парижі 17-21 квітня. Спортсмен є чинним чемпіоном світу та багаторазовим чемпіоном Європи. Розповів, що у гирьовому спорті він вже 12 років. Це будуть його шості змагання на Чемпіонаті Європи. Окрім нього, з Рівненської області на змагання в Париж поїде ще три спортсмени — Ольга Макаренко, Іван Макаренко та Оксана Рабош. Вони із Сарненського району.

Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Нагороди для учасників чемпіонату. Фото: Асоціація гирьового спорту України

Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Призери чемпіонату. Фото: Вербська ДЮСШ

Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Голова правління Асоціації гирьового спорту України Андрій Яремус (справа) нагороджує одного зі спонсорів чемпіонтату. Фото: Вербська ДЮСШ

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