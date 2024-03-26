За два місяці цього року на Тернопільщині зросла кількість хворих за всіма формами активного туберкульозу.

Про це повідомила під час брифінгу директорка обласного лабораторного центру Оксана Чайчук.

"У 2023 році на Тернопільщині зареєстрували 201 випадок туберкульозу, в 2022 році — 249. За 2 місяці цього року зросла кількість хворих за всіма формами активного туберкульозу. Це 50 випадків проти 39 за аналогічний період минулого року, з них половина випадків — деструктивної форми".

Оксана Чайчук, директорка обласного лабораторного центру. Фото: Суспільне Тернопіль

За її словами, туберкульоз — хвороба, яку можна вилікувати. Потрібно систематично проходити рентгенологічне обстеження, профілактикою також є щеплення.

Область — одна з пілотних, де є обстеження туберкульозу за допомогою квантоферонових тестів.

"Це лабораторний аналіз для діагностики туберкульозу в латентній (прихованій) формі. Також на Тернопільщині є чотири вакцинальні автобуси. За останній місяць було 9 виїздів у віддалені села. Всього відвідали 23 населені пункти", — сказала Оксана Чайчук.

Світлана Мадич, заступниця медичного директора Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру. Фото: Суспільне Тернопіль

Симптоми туберкульозу: кашель понад два тижні, підвищена температура тіла понад сім днів, утруднене дихання, біль в грудях, поганий апетит, постійна слабкість, безпричинна втрата ваги, підвищена пітливість, особливо вночі, говорить заступниця медичного директора Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Світлана Мадич. Лікування від цієї недуги безкоштовне.

Нагадаємо, із 1 березня по 1 квітня в Україні триває місячник боротьби з туберкульозом. Фахівці відділу промоції здорового способу життя обласного центру контролю та профілактики хвороб на вулицях Тернополя провели інформаційно-просвітницьку акцію.