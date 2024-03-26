Як живуть переселенці, евакуйовані з Донеччини на Рівненщину

Родина переселенців з Донеччини нещодавно переїхала на Рівненщину евакуаційним потягом. Дорога тривала понад 20 годин. Із собою вони взяли — одяг, засоби гігієни та двох собак. У рідному місті залишились родичі та дім.

Родина розповіла Суспільному, як вони облаштувалися у перші дні після евакуації.

17-річна Анна приїхала на Рівненщину разом з матір'ю, братом та сестрою. У рідному місті в дівчини залишилася бабуся та хлопець. Під час евакуації вона взяла із собою одяг, посуд, засоби гігієни та настільну лампу.

"В мене є улюблений світильник. Упродовж півтора року я з ним засинала під час вибухів або стрільби. Для мене це дуже цінно", — поділилася Анна.

Переселенка з Донеччини Анна. Суспільне Рівне

Також родина вивезла з собою двох собак: йоркширського тер'єра на прізвисько Артік та чихуахуа — Боню. Волонтери надали для тварин 15 кілограмів корму.

"Вони їхали понад 20 годин у потязі. Для них це було дуже стресово, це була їхня перша подорож. Спочатку вони гавкали, а потім вже звикли до потягу. До нас приїде кінолог, щоб подивитися на їхній психологічний стан. Ми сподіваємось, що в них все добре", — розповіла переселенка.

Переселенці з Донеччини . Суспільне Рівне

Йоркширського тер'єра на прізвисько Артік. Суспільне Рівне

Мати Анни Світлана розповіла, як вони вирішили евакуюватися з рідного дому на Рівненщину:

"Було бомбардування, загинув знайомий хлопець під обстрілом, тому ми вирішили поїхати. Зустріли нас добре, багато волонтерів було, допомагали сумки нести, надали матеріальну допомогу. Є душ, кухня, посуд — все привезли необхідне. Сьогодні й пральну машинку поставили, привезуть сушарки. Допомогу надають. Телефоную в центр зайнятості, можливо, якусь роботу знайду. Є мрія, щоб чимшвидше закінчилась війна і чоловік повернувся з фронту".

Родина переселенців з Донеччини. Суспільне Рівне

Двоюрідний брат Анни Семен поділився, що у рідному місті у нього залишились батьки:

"Поїхали від війни, бомблять частково. Прилітає все ближче, секунда — і вже приліт. Там залишилися: мати, батько, дідусь, бабуся. Дім вони не покинуть. Мама ще планує приїхати сюди, чекаю її. Звичайно, шкода буде, якщо прилетить у будинок".

Переселенець Семен. Суспільне Рівне

На Рівненщину евакуювали 59 переселенців з Донеччини, їх поселили у трьох громадах області. Наразі в області проживає понад 48 тисяч ВПО.