До Єдиної інформаційної системи соціальної сфери додадуть 10 нових послуг

10 нових послуг додадуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери протягом 2024 року. Зокрема, йдеться про допомогу жінкам у зв’язку з вагітністю і пологами.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління соцзахисту населення в Чернігівській області Дмитрій Козлов.

"Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами, жінкам, звільненим у зв’язку з ліквідацією підприємства. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні, це вже інша допомога. Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами аспіранткам і студенткам, непрацюючим жінкам, і жінкам, які зареєстровані як підприємці".

Також серед нових послуг буде грошове забезпечення прийомним батькам та соціальна допомога дітям-сиротам.

"Допомога на дітей, які виховуються в багатодітних родинах, грошове забезпечення прийомним батькам, соціальна допомога дітям-сиротам, грошове забезпечення батькам-вихователям і соціальна допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, і грошове забезпечення на утримання дитини в родині патронатного виховання", — каже Дмитрій Козлов.

Завдяки Єдиній інформаційній системі соціальної сфери органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від місця реєстрації людини. Наразі система надає сім видів допомоги через Єдину інформаційну систему:

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність;

допомога при усиновленні дитини;

допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

"Для людини, це перш за все мінімізація шляху від подачі заявки до отримання цієї допомоги. Громадянин може прийти до органів соціального захисту з відповідними документами, може прийти до органів місцевого самоврядування, до ЦНАПу і передати документи, які будуть вноситися в дану систему, або за допомогою платформи «Дія» дистанційно подати ці заявки та відповідно набори даних, які в інформаційній системі соціальної сфери будуть підтягнуті з інших державних реєстрів", — каже Дмитрій Козлов.

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