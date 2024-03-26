Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія постійними обстрілами намагається дестабілізувати ситуації всередині України.

Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, а також чинниками. У тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", — сказав Євлаш.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що РФ продовжить атакувати Україну й надалі.

"Основна мета — це дестабілізувати обстановку всередині держави, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", — додав майор.

Що відомо про масований удар РФ по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала: