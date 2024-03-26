Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія постійними обстрілами намагається дестабілізувати ситуації всередині України.
Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, а також чинниками. У тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", — сказав Євлаш.
Речник ПС ЗСУ зазначив, що РФ продовжить атакувати Україну й надалі.
"Основна мета — це дестабілізувати обстановку всередині держави, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", — додав майор.
Що відомо про масований удар РФ по Україні 22 березня
22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.
За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:
- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 крилатих ракет Х-22;
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.