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Повітряні сили — про російські обстріли: "Ворог постійно змінює тактику, намагається знайти шпарини у системі ППО"
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Повітряні сили — про російські обстріли: "Ворог постійно змінює тактику, намагається знайти шпарини у системі ППО"

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Ракета
Ракета. УНІАН

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія постійними обстрілами намагається дестабілізувати ситуації всередині України.

Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, а також чинниками. У тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", — сказав Євлаш.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що РФ продовжить атакувати Україну й надалі.

"Основна мета — це дестабілізувати обстановку всередині держави, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", — додав майор.

Що відомо про масований удар РФ по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:

  • 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет Х-22;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.
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