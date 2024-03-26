Помер фізик-теоретик і Герой України Ігор Юхновський

Сьогодні, 26 березня, помер Ігор Рафаїлович Юхновський — фізик-теоретик, політичний діяч, почесний громадянин Львова.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

"Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом", — написав Андрій Садовий.

Ігор Юхновський — автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту "Народну раду".

В 1991 році Ігор Юхновський був кандидатом у президенти України й посів п'яте місце на виборах. У 2005 році йому присвоїли звання "Герой України". Ігор Юхновський був співзасновником Українського інституту національної пам'яті та виконував обов'язки його голови із 2006 до 2010 року.

Також Ігор Юхновський — почесний директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка.