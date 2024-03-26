Через ракетну атаку РФ по Одесі 25 березня постраждали 10 людей — ОВА

Внаслідок ракетного обстрілу по Одесі 25 березня постраждали 10 людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Семеро людей, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці, зазначили в ОВА.

Внаслідок ударів пошкоджень зазнали близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження також отримав Палац спорту.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 25 березня

Тривогу в Одеській області оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скло. Попередньо відомо про чотирьох поранених.

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