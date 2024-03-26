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Вибух у Сумах: що відомо на цю годину
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Вибух у Сумах: що відомо на цю годину

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26 березня о 12:40 у Сумах було чутно звуки вибухів. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного Суми.

У Повітряних силах додали, що зранку 26 березня вздовж всього кордону України спостерігалася активність російської тактичної авіації.

Нагадаємо, що вночі 25 березня армія РФ атакувала місто Білопілля керованими авіаційними бомбами. У коментарі Суспільному міський голова Юрій Зарко розповів що за підтвердженою інформацією РФ ударила три рази, Але є ймовірність, що четвертий випущений снаряд не розірвався і знаходиться в будівлі навчального закладу.

Загалом вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.

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