Yerli sakinlernen beraber "Ateş" arbiy-partizan areketi, saban ayınıñ 24-ünde işğal etilgen qırımnıñ Aqmescit rayonınıñ Sarabuzda Ukraina Mudafaa quvetlerine yermay işlep çıqarıcı zavodnıñ yermay yedegine ateş açmağa yardım etti.

Öz Telegram kanalında "Ateş" bu aqqında haber berdi.

Soñ aylarda partizanlar, işğalcilerniñ yarımadadaki bütün eeergetik obyektlerini nezaret ete ediler. Şu cümleden, qara qış-kiçik aylarında Şarabız qasabasınıñ rayonında "Ostrâkovo" stantsiyasına yüklerniñ muntazam taşınılmasını nezaret ete ediler. Bu, yermay malzemelerini saqlamaq içün tsisternalarnen bağlı tafsilâtlı malümat almağa imkân berdi.

Areketniñ bilgilerine köre, işğalciler "Ostrâkovo" stantsiyasına rus ordusınıñ ağır tehnikasını alıp ketirmege devam eteler. Gizlengen eki nezaret noqtası onı "qaravul ete". Malümat ukrain askerlerine berildi.

"Qırımda arbiy ihtiyaçlara qullanılğan işğalcilerniñ bütün energetik saası nezaret astındadır. Qırımnı raşistlerden azat etmege yardım etkenleri içün Qırımlılar ve yarımadanıñ sakinlerine teşekkür bildiremiz", — dep bildirildi.

Hatırlatamız ki, saban ayınıñ 24-ünde uçucısız aletler, Sarabuzdaki NPZe ateş açtılar. Ateş neticesinde yermaynen eñ az üç tsisterna ve yermay yedegi bozuldı.

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