НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Sarabuzda "Ateş" areketi ve Qırımnıñ sakinleri NPZ yermay yedegine ateş açmağa yardım ettiler
КРИМОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

Sarabuzda "Ateş" areketi ve Qırımnıñ sakinleri NPZ yermay yedegine ateş açmağa yardım ettiler

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Sarabuzda yermay işlep çıqarıcı zavod.
Sarabuzda yermay işlep çıqarıcı zavod, işğal etilgen Qırım. Фото: Telegram/Атеш

Yerli sakinlernen beraber "Ateş" arbiy-partizan areketi, saban ayınıñ 24-ünde işğal etilgen qırımnıñ Aqmescit rayonınıñ Sarabuzda Ukraina Mudafaa quvetlerine yermay işlep çıqarıcı zavodnıñ yermay yedegine ateş açmağa yardım etti.

Öz Telegram kanalında "Ateş" bu aqqında haber berdi.

Soñ aylarda partizanlar, işğalcilerniñ yarımadadaki bütün eeergetik obyektlerini nezaret ete ediler. Şu cümleden, qara qış-kiçik aylarında Şarabız qasabasınıñ rayonında "Ostrâkovo" stantsiyasına yüklerniñ muntazam taşınılmasını nezaret ete ediler. Bu, yermay malzemelerini saqlamaq içün tsisternalarnen bağlı tafsilâtlı malümat almağa imkân berdi.

Areketniñ bilgilerine köre, işğalciler "Ostrâkovo" stantsiyasına rus ordusınıñ ağır tehnikasını alıp ketirmege devam eteler. Gizlengen eki nezaret noqtası onı "qaravul ete". Malümat ukrain askerlerine berildi.

"Qırımda arbiy ihtiyaçlara qullanılğan işğalcilerniñ bütün energetik saası nezaret astındadır. Qırımnı raşistlerden azat etmege yardım etkenleri içün Qırımlılar ve yarımadanıñ sakinlerine teşekkür bildiremiz", — dep bildirildi.

Hatırlatamız ki, saban ayınıñ 24-ünde uçucısız aletler, Sarabuzdaki NPZe ateş açtılar. Ateş neticesinde yermaynen eñ az üç tsisterna ve yermay yedegi bozuldı.

Telegram ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії"
"10 років окупації та опору Криму": до річниці створення "Крим.Реалії" у Києві відкрилася фотовиставка
Українські діти прибули у табір Бєлгородської області РФ
Крим лідирує за кількістю викрадених Росією дітей — "Альменда"
Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс"
Україна позбавила ЧФ РФ можливості виконувати два з чотирьох головних завдань у цій війні — експерт
Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський"
Десятикратна перевага: експерт розповів про захоплення окупантами ВДК "Костянтин Ольшанський" і деталі його знищення СОУ
На початок