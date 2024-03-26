Колегія суддів Ічнянського районного суду на Чернігівщині винесла рішення засудити до довічного ув’язнення двох російських військових, які 1 березня 2022 року розстріляли чотирьох чоловіків на околиці села Вільшана Прилуцького району. Слідство встановило, що це були двоє солдатів Таманської дивізії — 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін. Їх судили заочно. Почути вирок до суду прийшли рідні загиблих: Олена — дружина Олександра Шабанова та Ганна — мати Станіслава Вакуленка.

Головуюча суддя Тетяна Карапиш 25 березня зачитувала вирок близько півтори години. Суддя пояснює: в Ічнянському райсуді це друга справа щодо порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством цивільних осіб. Її розглядали колегією суддів близько двох місяців за процедурою спеціального кримінального провадження.

"Якщо немає обвинуваченого, то ми розглядаємо, як спеціальне розслідування. З професійної точки зору складності такої не викликало, а з моральної так".

Суддя Тетяна Карапиш. Суспільне Чернігів

На покритих пилом капоті, лобовому склі та дверцятах із десяток кульових отворів і пошкоджень. Це автомобіль, у якому 1 березня 2022 року росіяни розстріляли двох чоловіків з Ічні, – 49-річного Станіслава Вакуленка та 68-річного Олександра Шабанова. Саме Олександру належала машина, яка досі стоїть у гаражі на подвір’ї його родини.

Машина, в якій розстріляли двох чоловіків. Суспільне Чернігів

"Я не часто сюди заходжу. Все у пилюці. Болить, тому що сидів за кермом. Руль у крові був. Поїхав і нема", — розповіла дружина вбитого Олена Шабанова.

Олена Шабанова, дружина загиблого Олександра. Суспільне Чернігів

Олена ділиться: все сталося на околиці села Вільшана, коли чоловік повіз до прилуцької лікарні свого односельця.

Олександр Шабанов, якого росіяни розстріляли. ФОТО: з Facebook-сторінки Олександра Шабанова

Микола Омельченко, якого розстріляли росіяни. ФОТО: фото із соціальних мереж

Перед цим, каже Олена Шабанова, під кулі росіян потрапив мікроавтобус.

"А бус їхав з Прилук. Він хліба набрав і їхав з хлібом. Спершу бус розстріляли, а тоді нашу 99-ту. Мій чоловік, їхав дуже повільно. Видно відчув, що будуть стріляти. Втекти він не встиг".

Мати вбитого Станіслава Вакуленка Ганна розповідає, що розшукали росіян через викрадений телефон.

"О 8:15 їх розстріляли, а о 8:30 той, що їх розстріляв, з мого сина телефона вже дзвонив до жінки у Росію".

Ганна Вакуленко, мати вбитого Станіслава. Суспільне Чернігів

Ці та інші обставини смерті рідних жінки почули під час судових засідань. Слідство встановило, що 1 березня 2022 року близько восьмої ранку на околиці села Вільшана двоє солдатів Таманської дивізії – 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін – з автоматичної зброї розстріляли два автомобілі з чотирма цивільним чоловіками. Серед них також були Микола Омельченко та Сергій Бондаренко, які везли хліб з Ічні до Прилук.

Один із вбитих чоловіків. ФОТО: фото очевидців

Розстріляні росіянами автомобілі. ФОТО: фото очевидців

У двох убитих росіяни забрали мобільні телефони та користувалися ними до червня 2022 року.

"Розстріл аби їм дали. Що це таке, мирних людей розстрілювати. Хто ж це думав?", — каже Олена Шабанова.

Після того, як цей вирок набере законної сили, Олена Шабанова та Ганна Вакуленко хочуть клопотати про компенсацію та вже шукають правозахисників, які допоможуть їм це зробити.

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