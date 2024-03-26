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На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох цивільних
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На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох цивільних

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Колегія суддів Ічнянського районного суду на Чернігівщині винесла рішення засудити до довічного ув’язнення двох російських військових, які 1 березня 2022 року розстріляли чотирьох чоловіків на околиці села Вільшана Прилуцького району. Слідство встановило, що це були двоє солдатів Таманської дивізії — 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін. Їх судили заочно. Почути вирок до суду прийшли рідні загиблих: Олена — дружина Олександра Шабанова та Ганна — мати Станіслава Вакуленка.

Головуюча суддя Тетяна Карапиш 25 березня зачитувала вирок близько півтори години. Суддя пояснює: в Ічнянському райсуді це друга справа щодо порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством цивільних осіб. Її розглядали колегією суддів близько двох місяців за процедурою спеціального кримінального провадження.

"Якщо немає обвинуваченого, то ми розглядаємо, як спеціальне розслідування. З професійної точки зору складності такої не викликало, а з моральної так".
На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох чоловіків
Суддя Тетяна Карапиш. Суспільне Чернігів

На покритих пилом капоті, лобовому склі та дверцятах із десяток кульових отворів і пошкоджень. Це автомобіль, у якому 1 березня 2022 року росіяни розстріляли двох чоловіків з Ічні, – 49-річного Станіслава Вакуленка та 68-річного Олександра Шабанова. Саме Олександру належала машина, яка досі стоїть у гаражі на подвір’ї його родини.

На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох чоловіків
Машина, в якій розстріляли двох чоловіків. Суспільне Чернігів
"Я не часто сюди заходжу. Все у пилюці. Болить, тому що сидів за кермом. Руль у крові був. Поїхав і нема", — розповіла дружина вбитого Олена Шабанова.
Олена Шабанова, дружина загиблого Олександра
Олена Шабанова, дружина загиблого Олександра. Суспільне Чернігів

Олена ділиться: все сталося на околиці села Вільшана, коли чоловік повіз до прилуцької лікарні свого односельця.

На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох цивільних
Олександр Шабанов, якого росіяни розстріляли. ФОТО: з Facebook-сторінки Олександра Шабанова

На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох цивільних
Микола Омельченко, якого розстріляли росіяни. ФОТО: фото із соціальних мереж

Перед цим, каже Олена Шабанова, під кулі росіян потрапив мікроавтобус.

"А бус їхав з Прилук. Він хліба набрав і їхав з хлібом. Спершу бус розстріляли, а тоді нашу 99-ту. Мій чоловік, їхав дуже повільно. Видно відчув, що будуть стріляти. Втекти він не встиг".

Мати вбитого Станіслава Вакуленка Ганна розповідає, що розшукали росіян через викрадений телефон.

"О 8:15 їх розстріляли, а о 8:30 той, що їх розстріляв, з мого сина телефона вже дзвонив до жінки у Росію".

На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох чоловіків
Ганна Вакуленко, мати вбитого Станіслава. Суспільне Чернігів

Ці та інші обставини смерті рідних жінки почули під час судових засідань. Слідство встановило, що 1 березня 2022 року близько восьмої ранку на околиці села Вільшана двоє солдатів Таманської дивізії – 27-річний Кирило Бойков та 26-річний Артем Разінкін – з автоматичної зброї розстріляли два автомобілі з чотирма цивільним чоловіками. Серед них також були Микола Омельченко та Сергій Бондаренко, які везли хліб з Ічні до Прилук.

На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох чоловіків
Один із вбитих чоловіків. ФОТО: фото очевидців

На Чернігівщині присудили довічне позбавлення волі двом військовим РФ, які розстріляли чотирьох чоловіків
Розстріляні росіянами автомобілі. ФОТО: фото очевидців

У двох убитих росіяни забрали мобільні телефони та користувалися ними до червня 2022 року.

"Розстріл аби їм дали. Що це таке, мирних людей розстрілювати. Хто ж це думав?", — каже Олена Шабанова.

Після того, як цей вирок набере законної сили, Олена Шабанова та Ганна Вакуленко хочуть клопотати про компенсацію та вже шукають правозахисників, які допоможуть їм це зробити.

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