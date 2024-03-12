Прибирання сміття у Полтавській громаді: які роботи проводять

У Полтавській громаді додали ще 1 спеціалізовану бригаду з вивозу сміття. Це зробили через зростання кількості несанкціонованих звалищ у весняний період. Задля вивозу відходів переобладнали і 6 комбінованих дорожніх машин, які прибирали сніг узимку. А узбіччя доріг під бордюрами нині комунальники почали чистити вручну.

Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків начальника "КАТП-1628" Олександр Овчаренко.

Сміття у Полтавській громаді. Фото: Суспільне Полтава

Навесні у Полтавській громаді збільшилась кількість відходів та несанкціонованих сміттєвих звалищ, розповів заступник міського голови Володимир Чередниченко.

"Поряд з кожною локацією постійно утворюються несанкціоновані звалища. Що станом на сьогодні складає від 3 тисяч до 5 тисяч метрів кубічних сміття", — розповів заступник Полтавського міського голови Володимир Чередниченко.

"Юридичні особи, які мають купувати талони і надають послуги по вивезенню і захороненню сміття, вони вивозять будівельне сміття, висипають на ці негабаритні баки.", — повідомив в.о. начальника "КАТП-1628" Олександр Овчаренко.

Комунальники вивозять сміття. Фото: Суспільне Полтава

За словами Володимира Чередниченка, на території громади – 499 майданчиків для контейнерів. Щодня комунальники вивозять до 330 кубічних метрів сміття з 70 локацій.

Закуплені вживані пластикові контейнери, які поставлять на майданчики у місті. Фото: Суспільне Полтава

"З 1 березня збільшена кількість спеціалізованих бригад для виконання робіт по прибиранню цих звалищ з 3 до 4 бригад", — додав Володимир Чередниченко.

Збільшать на майданчиках і кількість контейнерів для побутового та великогабаритного сміття.

" Вони (контейнери – ред.) ще не є на балансі КАТП, тому вони не введені в експлуатацію. 2068 і їх у принципі достатньо, просто вони є такі, які вже зносились і потребують поступової заміни. Подрібнювач (гілок – ред.) один, на жаль. Точно його не достатньо", — додав Олександр Овчаренко.

Комбінована дорожня машина, яку переобладнали під вивіз сміття. Фото: Суспільне Полтава

Комбіновані дорожні машини, які чистили дороги від снігу, нині переобладнали під вивіз відходів.

"Із 10 автомобілів, які були придбані, переобладнано 6 уже, 4 у черговому режимі. ЗІЛ вивозить 6 кубів, цей автомобіль вивозить 20 кубів", — повідомив Олександр Овчаренко.

Майданчик для сміттєвих контейнерів на вулиці Данила Апостола у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Як розповів Олександр Овчаренко, на підприємстві не вистачає більше 80 працівників.

"Вантажники ті, які працюють при прибиранні сміття, і ті вантажники, які працюють дорожніми працівниками, проводять прибирання прибордюрних територій, то в нас там досить серйозний некомплект", — повідомив Олександр Овчаренко.

За словами заступника міського голови Володимира Чередниченка, з 1 квітня по 31 травня у Полтавській громаді триватиме двомісячник чистоти.

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