Опалювальний сезон у Києві цьогоріч завершать достроково через очікуване суттєве потепління. Будинки почнуть відключати від теплоносія з четверга, 28 березня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

Він нагадав, що процес припинення подачі тепла в будівлі відбуватиметься поступово, адже система централізованого теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тож для її переведення в зимовий і літній режими необхідно кілька днів, зауважив міський голова.

Він додав, що дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії, зокрема, не витрачати без потреби природний газ. Кияни ж заощадять на оплаті комунальних рахунків. Відключення систем опалення у дитсадках і школах, закладах культури та соціальної сфери відбуватиметься за письмовими заявками їхніх керівників.

"Попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення", — наголосив Віталій Кличко.

Як прогнозує Український гідрометцентр, у столиці 27 березня нічна температура коливатиметься від нуля до 2° тепла. Вдень очікується +11-13°С.

А від четверга, 28 березня, і до кінця місяця стовпчики термометрів уночі не опускатимуться нижче нуля. Денна температура теж підвищуватиметься. У неділю, 31 березня, в Києві вдень очікується аномальне для цієї пори тепло: +20-22°С.