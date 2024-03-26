Армія РФ з дронів атакувала Берислав на Херсонщині: поранена людина

Російські війська 26 березня 2024 року з безпілотників атакувала Берислав Херсонської області.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Військові РФ скинули вибухівку на 50-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму та поранення ніг. Травмованого ушпиталили та надають медичну допомогу, йдеться в повідомленні.

За даним фактом обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військ РФ законів та звичаїв війни.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські війська 25 березня 2024 року керованими авіабомбами вдарили по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку Херсонської області. З інших видів озброєння обстріляли 12 населених пунктів на деокупованій території.

Що відомо про обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад десять населених пунктів. Зокрема Солончаки, Тягинку та Іванівку.

Армія РФ атакувала керованими авіабомбами села у Херсонському районі. Зруйновані адміністративна будівля, освітній заклад та будинок культури.

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