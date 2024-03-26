Російські війська 25 березня 2024 року керованими авіабомбами вдарили по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку Херсонської області. З інших видів озброєння обстріляли 12 населених пунктів на деокупованій території.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема під обстрілами армії РФ перебували Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Бургунку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Олександрівку, Гаврилівку, Золоту Балку, Тягинку та Херсон, йдеться в повідомленні.

Пошкоджені багатоповерхівка, 10 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошкола та автомобілі. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад десять населених пунктів. Зокрема Солончаки, Тягинку та Іванівку.

Армія РФ атакувала керованими авіабомбами села у Херсонському районі. Зруйновані адміністративна будівля, освітній заклад та будинок культури.

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