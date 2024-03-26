НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Хай служать громаді": лучанка подарувала музею на Волині дві картини художника Олександра Байдукова
МУЗЕЇКУЛЬТУРАхудожникиРегіони

"Хай служать громаді": лучанка подарувала музею на Волині дві картини художника Олександра Байдукова

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Художньому музею лучанка подарувала дві картини Олександра Байдукова
Одна з двох картин художника Олександра Байдукова, які Художньому музею у Луцьку подарувала місцева жителька, березень 2024 року. Художній музей у Луцьку

Художній музей у Луцьку поповнився двома новими картинами. Це — акварель "Лілії" та полотно "Пейзаж над Стиром" художника Олександра Байдукова.

Їх музею подарувала лучанка Світлана Політило, яка є директоркою видавництва "Надстир’я". Як розповіла Суспільному жінка, у 2013 році, коли вона очолила видавництво, ці полотна вже висіли у кімнатах редакції на вулиці Лесі Українки у Луцьку.

Як картини живописця Олександра Байдукова з'явилися у редакції — лучанка не знає. Припускає: можливо, сам художник за життя подарував їх видавництву з нагоди ювілею. З її слів, дат, коли написані полотна, на звороті немає.

"Вирішила презентувати ці картини музею, бо видавництво переїхало у менше приміщення і там немає вже де їх розмістити. Хай служать громаді. Щоб кожен охочий міг бачити ці полотна художника", — говорить Світлана Політило.

Музею на Волині лучанка подарувала дві картини художника Олександра Байдукова
Лучанка, директорка видавництва Світлана Політило з двома картинами Олександра Байдукова, які жінка подарувала Художньому музею у Луцьку, березень 2024 року. Художній музей у Луцьку

Як розповіла у коментарі Суспільному директорка Художнього музею у Луцьку Зоя Навроцька, стан картин відмінний, треба лише оновити рамки.

"Таких полотен художника Олександра Байдукова у нашому музеї не було. Це — оригінали. Я б сказала, навіть експериментальні роботи, які виконані майстерно", — каже директорка.

В експозиціях Художнього музею Луцька налічується шість картин Олександра Байдукова, які є власністю музею. Окремі з них були викуплені в художника ще за життя, кілька полотен подарувала музею торік напередодні 50-річного ювілею його донька.

За словами Зої Навроцької, після оновлення подаровані лучанкою дві картини Олександра Байдукова доповнять виставковий проєкт "Скарбниця. Художнє життя Луцька другої половини XX — початку XXI століть".

Довідково: Олександр Васильович Байдуков — заслужений художник України. Головна тема творів українського живописця — краса природи Полісся, Кавказу, Прибалтики, рідних степів України. У спадку автора налічується більш як тисяча полотен, у переважній більшості в техніці олійного живопису.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Музейно-виставковий центр “Тростянецький”
Як працює музейно-виставковий центр “Тростянецький”, який був пошкоджений під час окупації у 2022 році
кам'яні баби, Дніпропетровщина
До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років
Презентація альбому про Бережанщину
У Бережанах презентували альбом листівок з архітектурою і пейзажами Бережанщини
автівка, Дніпра
Відремонтують та дозволять кататися дітям. У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки
На початок