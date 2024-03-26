Художній музей у Луцьку поповнився двома новими картинами. Це — акварель "Лілії" та полотно "Пейзаж над Стиром" художника Олександра Байдукова.

Їх музею подарувала лучанка Світлана Політило, яка є директоркою видавництва "Надстир’я". Як розповіла Суспільному жінка, у 2013 році, коли вона очолила видавництво, ці полотна вже висіли у кімнатах редакції на вулиці Лесі Українки у Луцьку.

Як картини живописця Олександра Байдукова з'явилися у редакції — лучанка не знає. Припускає: можливо, сам художник за життя подарував їх видавництву з нагоди ювілею. З її слів, дат, коли написані полотна, на звороті немає.

"Вирішила презентувати ці картини музею, бо видавництво переїхало у менше приміщення і там немає вже де їх розмістити. Хай служать громаді. Щоб кожен охочий міг бачити ці полотна художника", — говорить Світлана Політило.

Лучанка, директорка видавництва Світлана Політило з двома картинами Олександра Байдукова, які жінка подарувала Художньому музею у Луцьку, березень 2024 року. Художній музей у Луцьку

Як розповіла у коментарі Суспільному директорка Художнього музею у Луцьку Зоя Навроцька, стан картин відмінний, треба лише оновити рамки.

"Таких полотен художника Олександра Байдукова у нашому музеї не було. Це — оригінали. Я б сказала, навіть експериментальні роботи, які виконані майстерно", — каже директорка.

В експозиціях Художнього музею Луцька налічується шість картин Олександра Байдукова, які є власністю музею. Окремі з них були викуплені в художника ще за життя, кілька полотен подарувала музею торік напередодні 50-річного ювілею його донька.

За словами Зої Навроцької, після оновлення подаровані лучанкою дві картини Олександра Байдукова доповнять виставковий проєкт "Скарбниця. Художнє життя Луцька другої половини XX — початку XXI століть".

Довідково: Олександр Васильович Байдуков — заслужений художник України. Головна тема творів українського живописця — краса природи Полісся, Кавказу, Прибалтики, рідних степів України. У спадку автора налічується більш як тисяча полотен, у переважній більшості в техніці олійного живопису.

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