На Вінниччині зооволонтери облаштували вольєри для безпритульних тварин

Допоки тварина перебуває на лікуванні або підростуть цуценята — у Калинівці зооволонтери облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Інга Гусєва Суспільному розповіла, перемовини щодо такого пункту з місцевою владою велися ще до повномасштабного вторгнення та пріоритети змінилися.

На Вінниччині зооволонтери облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Фото: Суспільне Вінниця

Допомогло одне з місцевих підприємств. Пункт облаштували у старому вагоні. Є два вольєри. І один — про всяк випадок, розповіла Гусєва. Площа одного вольєра — до 3 кв.м.

"Нам це дуже потрібно. Тому що дуже багато у нас буває за тиждень, за місяць. Там підкинули, там травмувалося, там захворіли, там чергова стерилізація, де треба собачку. Влітку це ще простіше, тому що з клініки можна випустити на свіже повітря", — сказала Гусєва.

На Вінниччині зооволонтери облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Фото: Суспільне Вінниця

За безпритульну тварину відповідатиме той волонтер, який її приніс, сказала Гусєва. Він її годуватиме, даватиме ліки. У Калинівці є кілька місць, куди тварин підкидають із навколишніх сіл. Знайти людей для тимчасової перетримки тварин після стерилізації або на час їхнього лікування, складно. А для платної — потрібно знайти гроші.

На Вінниччині зооволонтери облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Фото: Суспільне Вінниця

"Іноді ми викладаємо пости в інтернеті й до нас вінницькі волонтери кажуть: “Ну що ви не можете знайти. Невже в Калинівці немає куди забрати тварину. Ну невже? Ну чому? Ми більше знаходимо”. Може у Вінниці більше можливостей матеріальних, можливо більше місто, а в Калинівці це дуже важко", — зазначила Гусєва.

На Вінниччині зооволонтери облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Фото: Суспільне Вінниця

Кілька років тому у Калинівці облаштували "будиночок" для безпритульних котів.

На Вінниччині зооволонтери облаштували пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин. Фото: Суспільне Вінниця

Він — триповерховий.