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Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині
ЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині

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23 березня, в Гніванському лісництві філії "Вінницьке лісове господарство", лісівники та волонтери UAnimals висадили сіянці сосни звичайної і дуба звичайного на площі 1,4 гектара. Загалом висадили 9330 сіянців, які пізніше перетворяться на повноцінний ліс, що буде наповнений різноманіттям рослин і тварин.

Про це Суспільному розповів головний лісничий філії “Вінницького лісового господарства” Євгеній Ільченко.

До залісення долучилися харків’янин Антон Мельничук разом із 7-річним сином Романом.

"Я саджаю дуб, тато мене попередив. Мені сподобалось. І я хочу ще саджати ліс. Тато робить ямку, я саджаю. Тато потім закопує цим "супер мечем", — розповів 7-річний волонтер Роман Мельничук.

"Ліс росте дуже довго. Я вважаю, що молодь не дуже добре піклуються про ліс і бережуть його. Якщо вони будуть долучатись до подібних акцій та бачити, що це важка і складна праця, то вони будуть берегти ліс”, — зазначив Антон Мельничук.

Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині
Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині. Фото: Центральний лісовий офіс

Такі ж сосни ще кілька років тому садила в Олешках, такі ж садить нині на Вінниччині, розповіла Оксана Стогній. Кілька місяців тому переїхала сюди з Херсонщини. Готова це робити і вдома, коли це буде можливо.

"В Олешках дуже багато років ніхто навіть не зайде в ліс. Не те що висадити дерево. Там міни, вибухівка, нерозірвані снаряди. Тому поки можна — садимо тут", — розповіла волонтерка Оксана Стогній.

Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині
Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині. Фото: Центральний лісовий офіс

Садити ліс цьогоріч почали місяць тому. Половину від запланованого лісівники філії “Вінницького лісового господарства”, вже висадили, розповів лісничий Євгеній Ільченко.

Всеукраїнська акція з відновлення лісів відбулася в 10 регіонах України. Волонтери спільноти UAnimals разом з місцевими лісівниками зібрались у різних куточках країни, щоб привернути увагу до важливості лісу для життя людей.

"Ми відповідальні за тих, кого приручили", — зазначили лісівники разом з волонтерами.

Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині
Лісівники та волонтери UAnimals відновлюють ліс на Вінниччині. Фото: Центральний лісовий офіс

UAnimals, організація, яка бореться за права тварин вже з 2016 року. Вони виступають проти їхнього використання у цирках, дельфінаріях та на хутрових фермах, а й допомагає тваринам під час війни та бореться із знищенням лісів, спричиненим російським вторгненням.

"Висадити ліс недостатньо, потрібно його доглядати, охороняти — це довгий процес, але вкрай важливий для нас, українців. Поки тисячі гектарів лісів в Україні знищують рашисти ми будемо відновлювати та примножувати їх у мирних регіонах", — пояснили волонтери UAnimals.

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