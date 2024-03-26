У боях за Україну загинули троє військових з Дніпропетровщини

На фронті загинули троє військовослужбовців з Дніпропетровщини — житель Покровської громади Олександр Легчанов, кам'янчанин Олексій Гаєвський та житель Нікополя Сергій Царенко.

Про смерть Олександра Легчанова повідомили на Facebook-сторінці Покровської громади.

Олександр народився 16 серпня 1983 року в селищі Покровське. Після закінчення школи він вступив до Одеського інституту сухопутних військ на факультет "Управління діями підрозділів аеромобільних військ".

З 2004 року Олександр проходив військову службу на різних посадах у 25 аеромобільній бригаді. Брав участь у військових операціях Національного українського миротворчого контингенту в Косово.

З 2013 року працював викладачем 184 навчального центру. Потім брав участь в АТО.

Після початку повномасштабного вторгнення служив на посаді командира 65 окремого механізованого батальйону ЗСУ.

Олександр загинув 14 вересня 2022 року поблизу Нестерянки, що у Пологівському районі Запорізької області.

"За сумлінне і бездоганне виконання військового обов’язку був нагороджений нагрудним знаком "Воїн-миротворець", медаллю "За сумлінну службу" III ступеню, медаллю "15 років Збройним силам України", — йдеться у повідомленні.

Про загибель Олександра Гаєвського сказано у Telegram-каналі міського голови Кам'янського Андрія Білоусова.

Олексій Гаєвський народився 10 квітня 1983 року в Дніпродзержинську. У 2001 році закінчив місцеве професійно-технічне училище. Упродовж 2003-2004 років проходив строкову військову службу. Працював на місцевих підприємствах.

У травні 2023 року Олексій став до лав ЗСУ. Загинув він 7 серпня 2023 року в бою поблизу Приютного на Запоріжжі. У нього залишилися донька, батьки та брат.

Поховали військового 26 березня у рідному місті.

Про смерть Сергія Царенка повідомили у Telegram-каналі Нікопольської міської ради.

Сергій народився 26 червня 1976 року. Працював на підприємствах міста. 25 лютого 2024 року чоловік пішов служити до лав ЗСУ.

Загинув він 10 березня поблизу Водяного, що у Покровському районі Донеччини. У нього залишилися мама, батько, дружина, син та донька.

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