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Перукар-модельєр, тракторист, кухар: які спеціальності профтехосвіти найчастіше обирають абітурієнти на Рівненщині
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Перукар-модельєр, тракторист, кухар: які спеціальності профтехосвіти найчастіше обирають абітурієнти на Рівненщині

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На Рівненщині найпопулярнішими спеціальностями у закладах професійної технічної освіти є "автомобільний транспорт" і "тракторист-машиніст". Також абітурієнти обирають навчатися на перукаря-модельєра чи візажиста. Серед дівчат набула популярності спеціальність "оператор дрона та робототехніка".

Про це в етері Українського радіо Рівне розповіла начальниця управління професійної, вищої освіти департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Олена Полюхович.

Найпопулярніші спеціальності у закладах профтехосвіти Рівненщини

Олена Полюхович повідомила, що серед спеціальностей професійної технічної освіти абітурієнти найчастіше обирають "автомобільний транспорт" і "тракторист-машиніст сільськогосподарського устаткування". Також популярними є професії кухаря, кондитера, зварювальника:

“Минулого року наймасовіший вступ поза конкуренцією був на перукаря-модельєра. При цьому в закладах профтехосвіти області не існує окремих спеціальності для жінок чи чоловіків. Кожен охочий може стати зварником чи візажистом. А зараз дуже великою популярністю серед дівчат користується спеціальність "оператор дрона та робототехніка”.

Вступна компанія до професійних коледжів у 2024

За словами Олени Полюхович, вступити до закладів фахової передвищої освіти у 2024 році можуть випускники 9-11 класів. Отримати іншу спеціальність можна на основі вже здобутих освітніх ступенів. Потрапити на бюджетну форму навчання студенти можуть за результатами співбесіди. Крім того, аби оцінити рівень знань абітурієнта, заклади профтехосвіти організовуватимуть конкурси на окремі творчі, спортивні спеціальності. При цьому коледжі самостійно визначатимуть прохідний бал:

“Також одним із найголовнішим моментом є те, що вступники можуть подати п'ять заявок на бюджетну форму навчання та 15 — на платну. Це чудова можливість для кожного спробувати себе в тій чи іншій галузі”.

Олена Полюхович додала, що наразі у закладах професійної технічної освіти існує 136 короткострокових програм для дорослих, які бажають здобути спеціальність чи перенавчитись на іншу:

“Звичайно, що ми розглядаємо питання перенавчання наших ветеранів і ми будемо працювати в цьому напрямку від короткострокових програм до можливих мікрокваліфікацій, аби кожна людина змогла себе реалізувати на ринку праці”.

Перейменування закладів професійної технічної освіти

На Рівненщині перейменували дев'ять навчальних закладів професійної технічної освіти. Як зазначила Олена Полюхович, частина професійно-технічних ліцеїв отримала статус коледжів:

“Назву змінили для того, аби все ж стати актуальними, сучасними. Адже оновилися стандарти, модернізувалась матеріально-технічна база, а до цього часу назви залишались ще зі старих законів. Тому на Рівненщині відтепер з’явились професійні коледжі”.

Які заклади змінили назву:

  • Квасилівський професійний ліцей — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Квасилівський інженерно-технологічний професійний коледж".
  • Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж індустрії моди та краси".
  • Державний професійно-технічний навчальний заклад "Острозьке вище професійне училище" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Острозький професійний коледж слюсарно-ремонтних технологій".
  • Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сарненський професійний аграрний ліцей" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж".
  • Вище професійне училище №1 м. Рівне — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж будівництва та архітектури".
  • Рівненський професійний ліцей — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж автомобільно-механічних технологій".
  • Державний навчальний заклад "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Здолбунівський професійний коледж".
  • Державний навчальний заклад "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж ресторанного і готельного бізнесу".
  • Вище професійне училище №22 м. Сарни — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Сарненський професійний коледж транспортних технологій".

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