НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Одесі оголосили штормове попередження на 26 березня
ПОГОДАРегіони

В Одесі оголосили штормове попередження на 26 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Набережна в Одесі, Чорне море
Чорне море. Фото: Суспільне Одеса

На 26 березня в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються дощ та пориви північно-західного вітру.

Про це 25 березня повідомили в Одеській міській раді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, в Одесі вночі та вранці очікується значний дощ, вдень — переважно без опадів. Буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та в першій половині дня — пориви 15-20 м/с. Вночі буде 2-4°С тепла, вдень 9-11° С тепла.

У регіоні погода буде такою ж: вночі та вранці значні опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу. Вдень — без істотних опадів. Видимість на дорогах під час опадів 500-1000 м.

Вночі та вранці в області також прогнозують пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
черешня
Майже літо: наприкінці тижня на Київщині очікують до +22 тепла
атака РФ, обстріли
Поранена через обстріли, збита ракета, афера з грішми для військових. Головні новини Дніпра та області 26 березня
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 27 березня
Якою буде погода на Івано-Франківщині 27 березня
Туман у черкаському парку
Обережно на дорогах: черкащан попереджають про туман
На початок