В Одесі оголосили штормове попередження на 26 березня

На 26 березня в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються дощ та пориви північно-західного вітру.

Про це 25 березня повідомили в Одеській міській раді з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, в Одесі вночі та вранці очікується значний дощ, вдень — переважно без опадів. Буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та в першій половині дня — пориви 15-20 м/с. Вночі буде 2-4°С тепла, вдень 9-11° С тепла.

У регіоні погода буде такою ж: вночі та вранці значні опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу. Вдень — без істотних опадів. Видимість на дорогах під час опадів 500-1000 м.

Вночі та вранці в області також прогнозують пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

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