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У Луцьку суд відсторонив від посади затриманого на хабарі інспектора поліції
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У Луцьку суд відсторонив від посади затриманого на хабарі інспектора поліції

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У Луцьку за рішенням суду відсторонили від посади інспектора поліції, якого затримали під час одержання хабаря.

Нині правоохоронець перебуває під домашнім арештом, розповіла Суспільному речниця територіального управління Держбюро розслідувань (ДБР) Тетяна Муравель.

Що відомо про затримання інспектора

За даними слідства, правоохоронець вимагав 19 тисяч гривень у переселенця, який хотів отримати водійське посвідчення для кермування вантажним транспортом.

Переселенцю інспектор обіцяв виготовити права без його участі і казав, що має знайомих у відповідних органах, зазначила Тетяна Муравель. Затримали правоохоронця 23 березня після того, як він передав посвідчення.

У разі доведення вини у зловживанні впливомч. 3 ст. 369-2 КК України з метою одержання неправомірної вигоди інспектору загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

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