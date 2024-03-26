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На Львівщині 26 березня прощаються із трьома військовослужбовцями
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На Львівщині 26 березня прощаються із трьома військовослужбовцями

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Похорон військовослужбовця
Прощання із військовослужбовцем у Львові. Фото: пресслужба Львівської міської ради

26 березня на Львівщині прощаються із трьома військовослужбовцями, які загинули на фронті – Максимом Хомином, Іваном Квіткою та Михайлом Залуським.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

На Львівщині 26 березня прощаються із трьома військовослужбовцями
Максим Хомин. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Максим Хомин — житель міста Новий Розділ. Був солдатом військової частини А4279. З 21 березня 2023 року вважався зниклим безвісти. Воїн загинув поблизу села Богданівка Бахмутського району Донецької області.

На Львівщині 26 березня прощаються із трьома військовослужбовцями
Іван Квітка. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Іван Квітка — львів’янин. З початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони, згодом вступив до складу 103-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Боронив державу на Харківщині.

На Львівщині 26 березня прощаються із трьома військовослужбовцями
Михайло Залуський. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Михайло Залуський — народився у селі Старичі. Служив у військовій частині 4427. Загинув 5 березня 2024 року поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. Долучився до лав ЗСУ 11 грудня 2022 року.

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