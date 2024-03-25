Малюк розповів, чи причетна СБУ до ліквідації Киви й Татарського

Служба безпеки України офіційно не підтверджує, що причетна до ліквідації проросійського політика Іллі Киви та пропагандиста Владлена Татарського. Водночас голова української спецслужби поділився подробицями цих диверсій та замахами на інших ворогів України.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV під час телемарафону "Єдині новини".

"Жодним чином офіційно ми не будемо визнавати цього. Але разом з тим я розповім окремі деталі", — підкреслив Малюк.

Про Іллю Киву

Як відзначив Малюк, Ілля Кива — це засуджений заочно держзрадник, який довгий час працював на Росію. Він збирав і передавав інформацію своїм кураторам, а потім виїхав за межі України до РФ, де продовжив працювати на ФСБ та проводив спеціальні інформаційні операції та різні ІПСО (інформаційно-психологічні операції). Він курував низкою агентурних проникнень в Україні, займався зокрема підготовкою диверсійних актів. Засуджений заочно до 14 років позбавлення волі. Його ліквідували короткою нарізною зброєю калібром 9×19 мм. Спрацювали в район грудної клітини з подальшим контрольним пострілом в голову.

Про Владлена Татарського

Владлен Татарський до 2014 року був ув'язнений на Донеччині. Згодом ДНРівці його звільнили, після чого Татарський почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Перебував у так званих батальйонах "П'ятнашка" та "Восток".

"Пізніше набрав певної публічної ваги та став рупором Донбасу і "Вагнера". У нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що вбивав і ґвалтував. Свого часу мав відношення до українських військовополонених, він ввів своєрідну андеграундну тюремну субкультуру і він організував зґвалтування наших військовополонених. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам'ятаєте той кафетерій в Пітері, підшефний "Вагнерам", і ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя, такого золотистого кольору. Він її взяв, там було 400 грамів термобару і він спрацював як бритва стосовно нього", — розповів Василь Малюк.

Про замах на Захара Прилєпіна

Захар Прилєпін — один з ідеологів "русского мира", хизувався на всю Росію і далеко за її межами, що українців потрібно вбивати, військовий злочинець. Їхав на свою дачу і дорогою спрацювала танкова міна.

"У той день за кермом був його водій, також військовий злочинець, який вбивав громадян України. Водій загинув на місці, Прилєпін був суттєво і тяжко поранений, дуже травмований був його таз, його ноги й, вибачте, він залишився без геніталій", — розповів Малюк.

Про ліквідацію генпрокурора "ЛНР"

Сергій Горенко — генпрокурор так званої "ЛНР", який разом із псевдосудами "ЛНР" засуджував до смертної кари українських воїнів. Він вибухнув у своєму кабінеті разом зі своїм заступником.

"До речі, довгий час вони думали, що ракета в вікно залетіла. 800 г С4, тобто пластиду, було в кабінеті", — сказав Малюк.

Про замах на міністра внутрішніх справ "ЛНР"

Ігор Корнет — міністр внутрішніх справ так званої "ЛНР". Він особисто організовував катування. У 2014 році перейшов на бік Росії. У травні 2023 року зайшов поголитися в перукарню, куди він ходив раз в тиждень, там і вибухнув, правда залишився живий, тяжким інвалідом.

"І далі ми можемо перераховувати… Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Але офіційно можу сказати єдине — Служба безпеки України ніяк це не прокоментує і не підтвердить ніколи", — сказав Малюк.