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На війні загинули Борис Жигун, Микола Луньов та Олег Шевченко з Кіровоградщини
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На війні загинули Борис Жигун, Микола Луньов та Олег Шевченко з Кіровоградщини

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Борис Жигун, Микола Луньов, Олег Шевченко
Зліва направо: Борис Жигун, Микола Луньов та Олег Шевченко. Колаж: Суспільне Кропивницький

На російсько-українській війні загинули Борис Жигун з Побузької громади, Микола Луньов з Новоукраїнської громади та Олег Шевченко з Кропивницького.

Загинув Борис Жигун з села Люшнювате Голованівського району Кіровоградської області, йдеться на Facebook-сторінці Побузької селищної ради. Він отримав поранення, несумісні з життям, під час ведення бойових дій в районі Мар'їнки Донецької області 16 березня 2024 року. Йому було 33 роки.

Борис народився в Люшнюватому, там навчався у школі. Після закінчення 9 класу навчався в Голованівському ПТУ №38 на електромеханіка. "Був люблячим сином, разом зі своєю сестричкою та меншим братом був гарним помічником для своїх батьків. Одружився. У подружжя народилася донечка. Згодом сім'я переїхала до Одеської області", – йдеться у повідомленні громади.

Бориса призвали у листопаді 2023 року на службу солдатом військової частини А 4350.

Загинув житель Новоукраїнської громади солдат Микола Луньов, повідомили на Facebook-сторінці громади.

Загинув Олег Шевченко з Кропивницького. У цивільному житті працював на шахті, був 1978 року народження.

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