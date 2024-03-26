У Чернігові 29 березня завершуватимуть опалювальний сезон 2023-2024 років.

Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако на загальноміській нараді у міськраді 26 березня.

"Не будемо чекати ми трьох днів +8 середньої температури, тому що різке потепління у нас у п’ятницю 29 березня. В п’ятницю ми відключаємо. Тому що там уже субота-неділя +20".

За його словами, централізоване гаряче водопостачання в місті не відключатимуть після завершення опалювального сезону.

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