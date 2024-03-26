НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Завершення опалювального сезону в Чернігові: у міськраді повідомили дату та чи залишиться гаряче водопостачання
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Завершення опалювального сезону в Чернігові: у міськраді повідомили дату та чи залишиться гаряче водопостачання

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Закінчення опалювального сезону
Батарея теплопостачання. Getty Images

У Чернігові 29 березня завершуватимуть опалювальний сезон 2023-2024 років.

Про це повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако на загальноміській нараді у міськраді 26 березня.

"Не будемо чекати ми трьох днів +8 середньої температури, тому що різке потепління у нас у п’ятницю 29 березня. В п’ятницю ми відключаємо. Тому що там уже субота-неділя +20".

За його словами, централізоване гаряче водопостачання в місті не відключатимуть після завершення опалювального сезону.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
опалювальний сезон чернівці
29 березня у Чернівцях завершують опалювальний сезон
Прибирання сміття. Полтава. 2024
Стихійні сміттєзвалища у Полтаві: чи встигають комунальники вивозити непотріб
У Черкасах завершують опалювальний сезон: 1 квітня батареї стануть холодними
У Черкасах завершують опалювальний сезон: незабаром батареї стануть холодними — міський голова
У Києві достроково завершать опалювальний сезон: опалення почнуть вимикати з 28 березня
Київ завершить опалювальний сезон раніше через потепління
На початок