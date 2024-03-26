У Бучанській громаді зібрали понад 3,8 млн гривень на дрони для військових

У Бучанській громаді триває збір благодійних коштів на закупівлю безпілотників для Сил оборони. Жителі задонатили понад 3,8 мільйона гривень у межах проєкту "Бучанський дрон".

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

Акцію "Бучанський дрон" започаткували спільно з благодійним фондом "BRAVO UKRAINE". Ціль — зібрати 4 мільйони гривень на закупівлю 150 ударних БпЛА для трьох підрозділів: 46-ї окремої аеромобільної бригади, прикордонного загону "Сталевий кордон", 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж".

Як повідомили у міській раді, за тиждень, з 18 по 24 березня, на "Бучанський дрон" вдалося зібрати понад 440 тисяч гривень. Зокрема, під час відкриття в Бучі нового стоматологічного центру "Перлина Бучі" жителі громади пожертвували на благодійні цілі понад 7900 гривень. Долучився до проєкту і бучанський "Екохаб". Там зібрали 22 тисячі гривень із продажу вторинної сировини. Працівники підприємства підписали дрон, яким користуватимуться військові. Загалом у межах проєкту "Бучанський дрон" зібрали 3 821 003 грн.

"Зовсім скоро ці "пташки" полетять допомагати нашим військовим нищити ворогів", — зауважили у міськраді.

Раніше на "Бучанський дрон" зібрали 1,9 млн грн із дводенної зарплати працівників комунальної сфери Бучанської громади.

Що відомо про допомогу Бучі українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Учні гімназії №2 та ліцею №9 зібрали кошти на дрони-камікадзе для військових. Безпілотники передали бійцям 63-ої окремої механізованої бригади на Лиманський напрямок.

Шість БПЛА отримають захисники третьої окремої штурмової бригади. Кошти на дрони збирали під час благодійних ярмарків. За сприяння міжнародних партнерів громада зібрала кошти на автівку — поїхав на фронт позашляховик Nissan.

У грудні на шкільних ярмарках у Бучанській громаді зібрали майже мільйон гривень для ЗСУ. Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.

Завдяки продажу смаколиків сім шкіл Бучанської громади отримали 436 тисяч 820 гривень, які перерахували на допомогу ЗСУ.

Також у Бучанській громаді вихованці дитячих садочків зібрали понад 150 тисяч гривень на благодійних ярмарках "Зграя дронів".