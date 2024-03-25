Армія РФ за добу 24 березня з мінометів та АГС обстріляла три села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській. Прикордонники зафіксували 62 вибухи.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Семенівська громада:

шість приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм та сім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня.

Сновська громада:

20 приходів, ймовірно, з АГС у напрямку села Хрінівка;

29 приходів, ймовірно, з АГС у напрямку села Клюси.

Нагадаємо, війська РФ за добу 23 березня з мінометів обстріляли два села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.