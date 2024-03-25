НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росіяни з мінометів та АГС обстріляли три села у двох прикордонних громадах Чернігівщини
ОбстрілиВИБУХКордонВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Росіяни з мінометів та АГС обстріляли три села у двох прикордонних громадах Чернігівщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли прикордоння Чернігівщини 24 березня 2024 року
Обстріли прикордоння Чернігівщини 24 березня 2024 року. Суспільне Чернігів

Армія РФ за добу 24 березня з мінометів та АГС обстріляла три села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській. Прикордонники зафіксували 62 вибухи.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Семенівська громада:

  • шість приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм та сім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня.

Сновська громада:

  • 20 приходів, ймовірно, з АГС у напрямку села Хрінівка;
  • 29 приходів, ймовірно, з АГС у напрямку села Клюси.

Нагадаємо, війська РФ за добу 23 березня з мінометів обстріляли два села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Удари по Білопіллю вночі 25 березня, 2024 року
"Відкриваю очі – а воно на мене летить". Мешканці Білопілля про обстріл російськими військами
Дмитро Сахарук
Скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після російських обстрілів: відповідь ДТЕК
частина ракети
У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети
На початок