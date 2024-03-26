НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою
ПОЛЬЩАНАТОВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійнаПолітика

Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Польща і НАТО
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський та генсек НАТО Єнс Столтенберг . Фото: МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про подробиці інциденту з російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі 24 березня.

Про це повідомили на сайті МЗС Польщі.

Глава польської дипломатії підкреслив, що це черговий випадок, коли дії Росії (країни, яка продовжує свою невиправдану та жорстоку агресію проти України) також загрожують безпеці країн-членів НАТО.

Окрім того, на порядку денному під час розмови були шляхи зміцнення безпеки повітряного простору Польщі та союзників, а також майбутня зустріч міністрів закордонних справ НАТО, яка буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні.

Що відомо про інцидент із російської ракетою на території Польщі

Вранці 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Автобус, пункт пропуску "Шегині-Медика", кордон
На кордоні з Польщею зросли черги для авто та автобусів: які пункти пропуску найбільш завантажені
Анджей Шейна
У НАТО розглядають концепцію, яка б дозволила збивати російські ракети за межами Альянсу — польське МЗС
Блокування українсько-польського кордону
"Йде через Румунію, а на Польщу не розраховують". Польща зупинить транзит української агропродукції – експерти з Дніпра
Пункт пропуску "Медика-Шегині", польські фермери, протести, блокування кордону
Уряд Польщі розраховує припинити транзит зерна з України з 1 квітня
На початок