Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про подробиці інциденту з російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі 24 березня.

Про це повідомили на сайті МЗС Польщі.

Глава польської дипломатії підкреслив, що це черговий випадок, коли дії Росії (країни, яка продовжує свою невиправдану та жорстоку агресію проти України) також загрожують безпеці країн-членів НАТО.

Окрім того, на порядку денному під час розмови були шляхи зміцнення безпеки повітряного простору Польщі та союзників, а також майбутня зустріч міністрів закордонних справ НАТО, яка буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні.

Що відомо про інцидент із російської ракетою на території Польщі

Вранці 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.