На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом бійцям

На Тернопільщині у Товстенській селищній територіальній громаді відкрили меморіальні дошки двом військовослужбовцям. Їх встановили на фасадах шкіл, де навчалися бійці.

Про це повідомили на сторінці Товстенської громади.

На фасаді загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів селищі міського типу Товсте відкрили меморіальну дошку та вшанування пам’яті сержанта, бойового медика першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини А 7170 — Олексія Гарбуза. Боєць загинув 23 березня 2023 року в районі населеного пункту Гряниківка, Куп’янського району, Харківської області.

Відкриття меморіальної дошки Олексію Гарбузу. Фото: Товстенська селищна територіальна громада

На відкритті меморіальної дошки були присутні рідні, друзі, побратими, однокласники загиблого, педагоги та учні, духовенство, селищний голова, представники Товстенської селищної ради, жителі громади. Відкрили меморіальну дошку рідні Олексія. Після цього отці освятили пам'ятний знак.

Меморіальна дошка Олексію Гарбузу. Фото: Товстенська селищна рада

На фасаді загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Дорогичівка відкрили меморіальну дошку Василю Коропецькому. Віддати шану Герою прийшли рідні, представники влади, священники, друзі, вчителі, учні, жителі громади. Відкрили меморіальну дошку рідні померлого захисника.

відкриття меморіальної дошки Василю Коропецькому. Фото: Товстенська селищна рада

Чоловік був солдатом, розвідником-сапером третьої групи спеціального призначення, дев’ятої роти, третього загону спеціального призначення військової частини А 4030. Чоловік помер 21 березня у військовому госпіталі. Жителю села Дорогичівка було 35 років.