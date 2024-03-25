На Тернопільщині попрощалися із чотирма військовослужбовцями

На Тернопільщині в останню дорогу провели чотирьох військовослужбовців. У громадах оголосили жалобні дні.
Про це повідомили на сторінках громад.
У Борщівській громаді попрощалися із військовослужбовцем Павлом Пантєєвим. Чоловік загинув 19 квітня 2023 року, біля населеного пункту Новобахмутівка, Покровського району, Донецької області. Матрос був сапером інженерно-саперного підрозділу. Жителі громади зустріли тіло загиблого військовослужбовця. У Борщівській міській територіальній громаді оголосили триденну жалобу з 23 березня по 25 березня 2024 року.
У Кременецькій громаді попрощалися із солдатом Миколою Хилюком.49-річний військовослужбовець помер 19 березня 2024 року в шпиталі. Жителю міста Кременець було 48 років. Попрощатися із бійцем прийшли жителі громади, представники влади, військовослужбовці. Поховали бійця на цвинтарі у селі Білокриниця. У громаді оголосили жалобні дні.
У Монастириській громаді провели в останню дорогу військовослужбовця Романа Сухецького. Чоловік загинув 17 лютого 2023 року, поблизу населеного пункту Торецьк, Донецької області. Солдат був жителем села Залісся, Монастириської міської територіальної громади.
У Коропецькій громаді попрощалися із бійцем Андрієм Куриляком. Чоловік помер у військовому госпіталі 15 березня внаслідок поранень, отриманих при виконанні бойових завдань на Донеччині. Військовий був жителем села Горигляди. Чоловік був призваний з Бучанського району на Київщині, де на той час проживав. У Коропецькій територіальній громаді від 16 по 24 березня 2024 року оголосили жалобні дні.