На Тернопільщині попрощалися із чотирма військовослужбовцями

На Тернопільщині в останню дорогу провели чотирьох військовослужбовців. У громадах оголосили жалобні дні.

Про це повідомили на сторінках громад.

У Борщівській громаді попрощалися із військовослужбовцем Павлом Пантєєвим. Чоловік загинув 19 квітня 2023 року, біля населеного пункту Новобахмутівка, Покровського району, Донецької області. Матрос був сапером інженерно-саперного підрозділу. Жителі громади зустріли тіло загиблого військовослужбовця. У Борщівській міській територіальній громаді оголосили триденну жалобу з 23 березня по 25 березня 2024 року.

Похорон Павла Пантєєва. Фото: Борщівська міська рада

У Кременецькій громаді попрощалися із солдатом Миколою Хилюком.49-річний військовослужбовець помер 19 березня 2024 року в шпиталі. Жителю міста Кременець було 48 років. Попрощатися із бійцем прийшли жителі громади, представники влади, військовослужбовці. Поховали бійця на цвинтарі у селі Білокриниця. У громаді оголосили жалобні дні.

Похорон Миколи Хилюка. Фото: Кременецька громада

У Монастириській громаді провели в останню дорогу військовослужбовця Романа Сухецького. Чоловік загинув 17 лютого 2023 року, поблизу населеного пункту Торецьк, Донецької області. Солдат був жителем села Залісся, Монастириської міської територіальної громади.

Похорон бійця Романа Сухецького. Фото: отець Володимир Заболотний

У Коропецькій громаді попрощалися із бійцем Андрієм Куриляком. Чоловік помер у військовому госпіталі 15 березня внаслідок поранень, отриманих при виконанні бойових завдань на Донеччині. Військовий був жителем села Горигляди. Чоловік був призваний з Бучанського району на Київщині, де на той час проживав. У Коропецькій територіальній громаді від 16 по 24 березня 2024 року оголосили жалобні дні.