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До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років
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До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років

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кам'яні баби, Дніпропетровщина
Кам'яні баби привезені з Донеччини. Фото: Суспільне Дніпро

До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років. Військові та волонтери евакуювали їх з прифронтової зони. Скульптури мають пройти консерваційні процедури, далі їх зберігатимуть у фондах Дніпропетровського національного історичного музею, розповів Суспільному виконувач обов’язків директора музею Олександр Старік.

За його словами, одна статуя чоловіча, інша – жіноча. Скульптурні елементи такі як орнамент на одязі, зброя та музичні інструменти будуть ретельно досліджуватися.

"Будуть замірятися та фіксуватися елементи, які на них зображені. Кожна з цих статуй є унікальною. Деякі дослідники кажуть, що кожна така статуя зображує конкретну людину", – каже він.

До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років
Кам'яні баби з Донеччини. Фото: Суспільне Дніпро

Олександр Старік розповідає зараз майже неможливо побачити такі статуї на тих місцях, де їх було встановлено у давні часи. Найчастіше вони зберігаються у музеях та приватних колекціях. Але часом їх знаходять і у полях, вже у зруйнованому стані.

"Якщо раніше, ще у 19 столітті, їх було буквально тисячі, то зараз кожна така статуя займає окреме місце в системі пам’яток степу", – розповів Олександр Старік.

Він каже, кам’яні скульптури, які привезли до Дніпра, в поганому стані. Вони були вмуровані в землю біля місцевого музею на Донеччині, тож мають на собі залишки бетону. Також вже під час бойових дій статуї отримали пошкодження від обстрілів та уламків.

До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років
В.о. директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Дмитра Яворницького Олександр Старік. Фото: Суспільне Дніпро

Нині немає інформації, скільки таких статуй зберігається на території України, каже Олександр Старік. Така ситуація склалася через активні бойові дії. Невідомо, скільки кам’яних баб залишилося на окупованій території, а яку кількість було знищено.

"Це дійсно подвиг людей, які рятують спадщину. Ми маємо їм вклонитися. Зараз ми розуміємо, які у нас пріоритети, і порятунок спадщини займає теж дуже важливе місце", – зазначив історик.

До Дніпра привезли дві кам’яні баби з Донеччини віком понад 800 років
Кам'яні баби привезені з Донеччини. Фото: Суспільне Дніпро

За слова Олександра Старіка, кам’яні скульптури зберігатимуться у Дніпрі тимчасово, після завершення воєнного стану та розмінування території вони повернуться на Донеччину.

Автор: Андрій Незнаєнко

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