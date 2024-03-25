Що задекларував голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у 2023 році

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив свою декларацію за 2023 рік 25 березня 2024 року. Згідно з документом торік ні він, ні його дружина не придбали нового майна, а зарплату голова громади отримав меншу, ніж у 2022 році.

Як йдеться в документі, упродовж минулого року Руслан Марцінків заробив у міськвиконкомі 596 тисяч 208 гривень.

Його дружина Оксана, працюючи в комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром", отримала 255 тисяч 552 гривні. Ще 1000 гривень виплати вона одержала від профспілкової організації цього підприємства.

У 2023 році Руслан Марцінків зберігав готівкою 90 тисяч гривень та дев'ять тисяч доларів. Ще 88 тисяч 721 гривню він тримав на банківських рахунках. Оксана Марцінків мала 1000 доларів готівки.

З декларацією міського голови Івано-Франківська за 2022 рік можна ознайомитися за посиланням.

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