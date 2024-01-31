Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та десятеро його заступників оприлюднили щорічні декларації за 2022 рік.
Яке майно в очільників міста, читайте у матеріалі Суспільного.
Що задекларував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у 2022 році
Марцінків подав свою декларацію за 2022 рік 20 жовтня 2023.
Відповідно до документа мер Івано-Франківська заробив у 2022 році у міській раді 611 тисяч 681 гривню.
Доходи його дружини Оксани Марцінків у 2022 році:
- 177 тисяч 634 гривні у комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром";
- 500 гривень — дохід від профспілкової організації "Івано-Франківськводоекотехпрому";
- 1 тисяча 720 гривень — щомісячна одноразова допомога при народженні дитини від департаменту соціальної політики міськради.
У 2022 році Руслан Марцінків зберігав 9 тисяч доларів та 210 тисяч гривень готівкою, а також 140 тисяч 716 гривень на банківському рахунку в "Укрсиббанку". Дружина міського голови Оксана Марцінків зберігала готівкою 1 тисячу гривень.
Також в декларації Руслан Марцінків вказав рахунок в одному банку, його дружина — у двох. Інформація про рахунки не зазначена.
Руслан Марцінків зареєстрував, як нематеріальні активи, авторські права, які отримав у 2022 році на монографію "Правові засади створення та діяльності служби безпеки ОУН" та книжку "Сотня "Дністер". Терня чи лаври" (на неї має спільну сумісну власність з Ярославом Коретчуком та Анною Чорній).
Яке майно зареєстрував Марцінків до 2022 року
З 2009 року Руслан Марцінків володіє квартирою в Івано-Франківську площею 102,3 м². Її вартість у документі не вказана. У 2016 році він купив легковий автомобіль Skoda Octavia 2016 року випуску вартістю 468 тисяч 742 гривні.
У декларації не вказали, яке майно є у власності дружини міського голови Оксани Марцінків.
Що задекларувала перша заступниця мера Івано-Франківська Вікторія Сусаніна у 2022 році
Декларацію за 2022 рік Вікторія Сусаніна подала 31 березня 2023 року та виправила її 3 квітня 2023.
За основним місцем роботи Сусаніна отримала у 2022 році 570 тисяч 436 гривень зарплати. Ще 2 тисячі гривень їй виплатила Івано-Франківська обласна організація профспілки держустанов України.
У 2022 році заступниця Марцінківа зберігала готівкою 35 тисяч доларів. На банківських рахунках у "ПриватБанку" — 22 тисячі 193 гривні та 3 тисячі 770 гривень.
Також в декларації Вікторія Сусаніна вказала шість рахунків у "ПриватБанку". Інформація про них не зазначена.
Яке майно зареєструвала Сусаніна до 2022 року
Як йдеться у декларації, з 2010 року Вікторія Сусаніна має у власності квартиру площею 81,2 м² у селі Вовчинець Івано-Франківської громади. Її вартість — 230 тисяч 890 гривень. У 2020 році за 2 тисячі 222 гривні Сусаніна придбала земельну ділянку у Вовчинці площею 988 м².
Також Вікторія Сусаніна з 2021 року володіє легковим автомобілем Volkswagen Touareg 2014 року випуску. Вона купила його за 230 тисяч гривень.
Що задекларував у 2022 році директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак
Смушак подав свою декларацію 5 січня 2024 року.
У 2022 році за основним місцем роботи у департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики Смушак заробив 491 тисячу 67 гривень. Заступник міського голови також за сумісництвом працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Там він заробив 30 тисяч 876 гривень.
Доходи його дружини Мар'яни Вацеби у 2022 році:
- 243 тисячі 122 гривні — заробітна плата за основним місцем роботи в Івано-Франківському національному медичному університеті;
- 30 тисяч 163 гривні — зарплата в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні (робота за сумісництвом);
- 85 тисяч 692 гривні — зарплата у лікувально-діагностичному центрі "Клініка святого Луки" (робота за сумісництвом);
- 6 тисяч 127 гривень — зарплата у медичному центрі "Доктор Царук" (робота за сумісництвом).
У 2022 році Смушак зберігав готівкою 130 тисяч гривень. Його дружина зберігала готівкою 2 тисячі 600 доларів та 180 тисяч гривень в "Ідея банку".
Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики має відкриті рахунки у дев'яти банках. Його дружина — у трьох. Інформація про рахунки не вказана.
Яке майно зареєстрував Смушак до 2022 року
Як ідеться у декларації, з 2012 року Михайло Смушак має в безоплатному користуванні будинок у селі Угринів площею 152 м². Власницею житла є його дружина Мар'яна Вацеба. Вартість будинку не вказана.
У співвласності з дочкою Смушак має квартиру в Івано-Франківську, придбану у 2020 році за 886 тисяч 400 гривень. Її площа — 55,4 м².
Дружина заступника міського голови з 2015 року володіє гаражем площею 20,8 м² в Івано-Франківську. Його вартість не вказана. Окрім того, у 2021 році Мар'яна Вацеба придбала земельну ділянку в Угринові площею 1 000 м². Її вартість не вказана. З 2009 року дружина Смушака володіє легковим автомобілем Chevrolet Aveo 2009 року випуску. У декларації не вказали вартість автівки.
Що задекларувала у 2022 році директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко
Вікторія Дротянко подала декларацію 16 січня 2024 року.
Згідно із декларацією у 2022 році вона заробила 548 тисяч 178 гривень, працюючи у міській раді.
Доходи її чоловіка Віталія Моклякова у 2022 році:
- 445 тисяч гривень — заняття підприємницькою діяльністю;
- 8 тисяч 702 гривні — надання майна в оренду підприємству "Агрікор холдинг";
- 12 тисяч гривень — надання майна в оренду підприємству "Агрітал";
- 9 тисяч 104 гривні — пільга з оплати житлово-комунальних послуг для учасника бойових дій від департаменту соцполітики міськради.
У 2022 році Вікторія Дротянко зберігала готівкою 13 тисяч доларів. Її чоловік — 120 тисяч гривень та 32 тисячі доларів готівки.
Дротянко має три рахунки в банку, її чоловік Віталій Мокляков — один. Інформація про них не вказана.
У 2022 році Вікторія Дротянко придбала за 525 тисяч гривень легковий автомобіль Suzuki Ignis 2021 року випуску.
Яке майно зареєструвала Вікторія Дротянко до 2022 року
Вікторія Дротянко володіє кількома об'єктами нерухомості:
- квартира в Івано-Франківську площею 64,3 м², що оцінюється у 99 тисяч 915 гривень (з 2016 року);
- офіс в Івано-Франківську площею 36,7 м², що оцінюється у 358 тисяч 904 гривні (з 2016 року);
- технічне приміщення в Івано-Франківську площею 22,6 м², що оцінюється у 59 тисяч 882 гривні (з 2018 року).
Також Вікторія Дротянко з 2015 року співволодіє квартирою у Прилуках Чернігівської області площею 51,3 м². Вартість житла не вказана.
Її чоловік Віталій Мокляков у 2007 році придбав земельну ділянку в селі Полова Чернігівської області площею 29 700 м² за 9 тисяч 354 гривні. У 2019 він також купив земельну ділянку у селі Чернецьке Чернігівської області площею 20 000 м². Її вартість у декларації не вказали.
Подружжя володіє криптовалютою. У 2021 році Вікторія Дротянко придбала Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 0,132262 за 125 тисяч 302 гривні. Її чоловік Віталій Мокляков у 2017 році купив Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 1 за 68 тисяч 120 гривень, а також Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 1 за 46 тисяч 350 гривень. У 2020 році він купив Ethereum (ETH) у кількості 9,1941 за 48 тисяч 618 гривень.
Що задекларував у 2022 році директор департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з ВПО Віталій Федорів
Федорів подав свою декларацію 13 грудня 2023 року.
За 2022 рік у міській раді Віталій Федорів заробив 520 тисяч 439 гривень. Ще 462 гривні зазначені як "інші доходи" від представництва "Мастеркард Юроп СА". Його дружина Юлія Федорів працює в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Скільки вона заробила у 2022 році, у декларації не вказано.
Подружжя Федорівих мають по одному рахунку у банках.
Яке майно зареєстрував Федорів до 2022 року
Федорів володіє двома земельними ділянками у селі Братківці Івано-Франківської громади, які придбав у 2010 році. Їхні площі — 774 м² та 2 000 м². Вартість у декларації не вказана. З 2017 року Федорів живе у будинку в Братківцях площею 223,7 м², власницею якого є його дружина. Юлія Федорів придбала це помешкання у 2011 році за 518 тисяч 903 гривні.
Окрім того, дружина Віталія Федоріва у 2009 році купила земельну ділянку у Братківцях площею 2 247 м². Її вартість не вказана. У 2021 році вона придбала легковик Toyota Corolla 1.3 2017 року випуску за 307 тисяч гривень.
Що задекларував у 2022 році заступник міського голови Олександр Левицький
Свою декларацію за 2022 рік Олександр Левицький подав 19 грудня 2023 року та виправив її 10 січня 2024 року.
Згідно з останньою версією декларації Левицький упродовж 2022 року заробив у міській раді 505 тисяч 603 гривні. Також він задекларував кредит на суму 211 тисяч 946 гривень в Івано-Франківському регіональному управлінні державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".
У 2022 році Левицький зберігав готівкою 314 тисяч 200 гривень.
Олександр Левицький із дружиною Ольгою Юркевич мають по одному рахунку в банку. Інформація про ці рахунки не вказана.
Яке майно зареєстрував Левицький до 2022 року
З 2013 року Олександр Левицький має у власності домоволодіння площею 156,2 м² у селі Чукалівка Івано-Франківської громади. Його вартість — 795 тисяч 241 гривня. У тому ж селі у 2013 році Левицький придбав 985 м² земельної ділянки вартістю 25 тисяч 19 гривень.
Дружина заступника міського голови Ольга має два автомобілі. У 2011 році вона купила за 80 тисяч 400 гривень автомобіль ЗАЗ TF69YO 2011 року випуску. У 2022 — позашляховик Dacia Duster 2011 року випуску за 108 тисяч 100 гривень.
Що задекларував у 2022 році заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Руслан Гайда
Свою декларацію за 2022 рік Гайда подав 16 січня 2024 року.
Доходи Руслана Гайди у 2022 році:
- 484 тисячі 979 гривень — заробітна плата у міській раді;
- 1 тисяча гривень — матеріальна допомога від первинної профспілкової організації виконкому Івано-Франківської міської ради;
- 1 тисяча гривень — матеріальна допомога від обласної організації профспілки працівників держустанов України;
- 656 тисяч 100 гривень — за відчуження рухомого майна.
Його дружина Віра Гайда у 2022 році заробила 75 тисяч 317 гривень на підприємстві "Оазис ІФ".
У 2022 році Руслан Гайда зберігав 770 тисяч гривень та 5 тисяч доларів готівкою. Його дружина — 25 тисяч євро готівкою.
Також у 2022 році заступник міського голови придбав за 85 тисяч гривень мотоцикл Honda GL1800 2007 року випуску.
Руслан Гайда має чотири рахунки в банках, його дружина Віра — два. Інформація про рахунки не вказана.
Яке майно зареєстрував Гайда до 2022 року
З 2010 року Руслан Гайда володіє двома земельними ділянками:
- у селі Крихівці Івано-Франківської громади площею 913 м² (вартість ділянки — 27 тисяч 390 гривень);
- у селі Копанки Калуської громади площею 1 454 м² (вартість ділянки у декларації не вказав).
З 2007 року Гайда має в безкоштовному користуванні домоволодіння у Крихівцях площею 244,5 м². Його вартість — 160 тисяч 514 гривень. Власниця домоволодіння — його дружина Віра. Гайда з 2000 року має право на користування квартирою в Івано-Франківську. Площа та вартість помешкання не вказані. Власниця квартири — його дочка Марта.
Дружина заступника міського голови Віра Гайда з 2010 року володіє земельною ділянкою у Крихівцях площею 925 м², яку оцінили у 33 тисячі 300 гривень. У 2017 році вона придбала офіс площею 63,1 м² в Івано-Франківську за 630 тисяч гривень.
У Віри Гайди також є два авто:
- у 2008 році вона придбала позашляховик Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску (вартість у декларації не вказали);
- у 2018 році купила позашляховик Land Rover Discovery 2015 року випуску за 264 тисячі 225 гривень.
З 2005 року Віра Гайда має частку 33,33% у капіталі підприємства "Оазис ІФ", вартість якої становить 147 тисяч 500 гривень.
Що задекларував у 2022 році директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства міської ради Микола Вітенко
Свою декларацію за 2022 рік Вітенко подав 26 січня 2024 року.
Відповідно до документа Микола Вітенко у 2022 році заробив 198 тисяч 770 гривень у виконкомі міської ради та 310 тисяч 511 гривень у департаменті комунальних ресурсів та сільського господарства.
Його дружина Юлія Вітенко у 2022 році заробила 107 тисяч 771 гривню від заняття підприємницькою діяльністю.
У 2022 році Микола Вітенко зберігав готівкою 290 тисяч гривень. У нього також є три рахунки у "ПриватБанку". Інформація про них не вказана.
Яке майно зареєстрував Микола Вітенко до 2022 року
З 2018 року Микола Вітенко володіє житловим будинком у селі Лісний Хлібичин Отинійської громади площею 67,3 м². Його вартість — 48 тисяч 527 гривень.
Також Вітенко має чотири земельні ділянки у селі Лісний Хлібичин:
- площею 48 527 м², ціна не вказана (з 2009 року);
- площею 2 868 м² за 5 тисяч 178 гривень (з 2018 року);
- площею 2 485 м² за 123 тисячі 569 гривень (з 2018 року);
- площею 15 149 м² за 7 тисяч 104 гривні (з 2018 року).
У 2013 році Вітенко отримав право користування квартирою в Івано-Франківську площею 90,7 м². Її ціна не вказана. Власниця помешкання — Зінаїда Вітенко.
Дружина заступника міського голови Юлія з 2015 року володіє земельною ділянкою у селищі Більшівці площею 1 617 м². Її вартість — 42 тисячі 382 гривні.
З 19 січня 2021 року Микола Вітенко має у власності легковик Volkswagen Tiguan 2018 року випуску. Заступник міського голови вказав у декларації, що вартість автомобіля — 17 тисяч гривень.
Що задекларував у 2022 році директор департаменту благоустрою міськради Тарас Полатайко
Свою декларацію за 2022 рік Полатайко подав 16 січня 2024 року.
У 2022 році Тарас Полатайко отримав 171 тисячу 567 гривень зарплати у міськвиконкомі та 262 тисячі 719 гривень у міському департаменті благоустрою. Упродовж року він зберігав готівкою 520 тисяч гривень та 29 тисяч доларів.
Тарас Полатайко та його дружина Тетяна Якимова мають по два рахунки у двох банках. Інформацію про ці рахунки у декларації не зазначили.
У 2022 році Тетяна Якимова отримала право на користування легковим автомобілем Nissan Juke 2016 року випуску. Ціна не вказана у декларації. Власниця авто — Марія Якимова.
Яке майно зареєстрував Полатайко до 2022 року
З 2015 року Тарас Полатайко має у власності житловий будинок у Надвірній площею 88,9 м². Скільки коштує житло, заступник міського голови не вказав. У 2020 році Полатайко придбав за 27 тисяч 500 гривень земельну ділянку у селі Ластівці Богородчанської громади. Її площа — 2 032 м².
У 2015 році Полатайко із дружиною, сином та дочкою отримав від Надвірнянської міської ради 302 м² землі у Надвірній у безкоштовне користування.
Дружина заступника міського голови Тетяна Якимова з 2020 року має земельну ділянку площею 600 м² у Надвірній, яку оцінили у 18 тисяч гривень. З 2000 року вона із сином та дочкою має право на користування будинком площею 78 м² у селі Лоєва Надвірнянської громади. Вартість житла у декларації не зазначили. Власниця будинку — Тетяна Грицюк.
Тарас Полатайко також задекларував два об'єкти незавершеного будівництва. Це — садовий (дачний) будинок площею 102 м² у селі Ластівці Богородчанської громади, де він є власником, та житловий будинок у Надвірній площею 90 м², власницею якого є його дружина.
У 2019 році Полатайко придбав за 1 мільйон 116 тисяч 972 гривні позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 року випуску.
Що задекларував у 2022 році секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин
Свою декларацію за 2022 рік Віктор Синишин подав 23 січня 2024 року.
Його доходи у 2022 році:
- 446 тисяч 512 гривень — заробітна плата у міській раді;
- 269 тисяч 500 гривень — за відчуження рухомого майна від підприємства "Варан ІФ";
- 8 тисяч 170 гривень — за відчуження рухомого майна від підприємства "Бріз";
- 1 тисяча гривень — матеріальна допомога від обласної організації профспілки державних установ України.
Дружина секретаря міськради Оксана Синишин у 2022 році заробила 223 тисячі 954 гривні у комунальному підприємстві "Управляюча компанія "Комфортний дім". Також вона отримала 5 тисяч 646 гривень страхових виплат від страхової компанії "Оранта".
У 2022 році Віктор Синишин зберігав готівкою 95 тисяч гривень та 14 тисяч 500 доларів. Його дружина — 20 тисяч гривень готівкою.
Окрім того, подружжя Синишинів мають п'ять рахунків у банках.
У 2022 році Віктор Синишин придбав за 870 тисяч 328 гривень легковик Ford Explorer 2020 року випуску. Того ж року його дружина купила автомобіль Volvo S60 2014 року випуску за 74 тисячі 501 гривню. Також Оксана Синишин у 2022 році придбала гараж в Івано-Франківську площею 26,5 м². Його ціну в декларації не вказали.
Яке майно зареєстрував Синишин до 2022 року
Віктор Синишин разом з дружиною та двома дітьми з 2015 року винаймають в Івано-Франківської міської ради кімнату площею 30,6 м². Оксана Синишин з 2021 року володіє квартирою в Івано-Франківську площею 86,1 м². Вартість помешкання не вказали.
Що задекларував у 2022 році керуючий справами міськвиконкому Ігор Шевчук
Свою декларацію за 2022 рік Ігор Шевчук подав 30 січня 2024 року.
Згідно з документом у 2022 році Ігор Шевчук заробив у міській раді 509 тисяч 703 гривні. Його дружина Оксана Шевчук заробила 34 тисячі 804 гривні у Центрі освітніх інновацій департаменту освіти і науки міськради. Також вона мала дохід від заняття підприємницькою діяльністю, однак суму не вказали у декларації.
У 2022 році Ігор Шевчук зберігав готівкою 5 тисяч доларів і 3 тисячі євро, а також 233 тисячі 954 гривні на банківському рахунку. Його дружина Оксана має рахунки у двох банках.
Яке майно зареєстрував Шевчук до 2022 року
З 2013 року Ігор Шевчук має у власності квартиру в Івано-Франківську площею 63,3 м². З 1998 року він має право на користування будинком в Івано-Франківську. Власник житла — Михайло Шевчук. Вартість квартири та будинку у декларації не вказали.
Оксана Шевчук володіє квартирою в Івано-Франківську. Її площу та вартість у декларації також не зазначили.
З 2021 року Ігор Шевчук має право на користування легковиком Skoda Octavia 2009 року випуску. Вартість авто — 160 тисяч гривень. Власницею машини є його дружина Оксана.
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