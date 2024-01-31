Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та десятеро його заступників оприлюднили щорічні декларації за 2022 рік.

Яке майно в очільників міста, читайте у матеріалі Суспільного.

Що задекларував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у 2022 році

Марцінків подав свою декларацію за 2022 рік 20 жовтня 2023.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: Facebook/Руслан Марцінків

Відповідно до документа мер Івано-Франківська заробив у 2022 році у міській раді 611 тисяч 681 гривню.

Доходи його дружини Оксани Марцінків у 2022 році:

177 тисяч 634 гривні у комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром";

500 гривень — дохід від профспілкової організації "Івано-Франківськводоекотехпрому";

1 тисяча 720 гривень — щомісячна одноразова допомога при народженні дитини від департаменту соціальної політики міськради.

У 2022 році Руслан Марцінків зберігав 9 тисяч доларів та 210 тисяч гривень готівкою, а також 140 тисяч 716 гривень на банківському рахунку в "Укрсиббанку". Дружина міського голови Оксана Марцінків зберігала готівкою 1 тисячу гривень.

Також в декларації Руслан Марцінків вказав рахунок в одному банку, його дружина — у двох. Інформація про рахунки не зазначена.

Руслан Марцінків зареєстрував, як нематеріальні активи, авторські права, які отримав у 2022 році на монографію "Правові засади створення та діяльності служби безпеки ОУН" та книжку "Сотня "Дністер". Терня чи лаври" (на неї має спільну сумісну власність з Ярославом Коретчуком та Анною Чорній).

Яке майно зареєстрував Марцінків до 2022 року

З 2009 року Руслан Марцінків володіє квартирою в Івано-Франківську площею 102,3 м². Її вартість у документі не вказана. У 2016 році він купив легковий автомобіль Skoda Octavia 2016 року випуску вартістю 468 тисяч 742 гривні.

У декларації не вказали, яке майно є у власності дружини міського голови Оксани Марцінків.

Що задекларувала перша заступниця мера Івано-Франківська Вікторія Сусаніна у 2022 році

Декларацію за 2022 рік Вікторія Сусаніна подала 31 березня 2023 року та виправила її 3 квітня 2023.

Заступниця мера Івано-Франківська Вікторія Сусаніна. Фото: Facebook/Вікторія Сусаніна

За основним місцем роботи Сусаніна отримала у 2022 році 570 тисяч 436 гривень зарплати. Ще 2 тисячі гривень їй виплатила Івано-Франківська обласна організація профспілки держустанов України.

У 2022 році заступниця Марцінківа зберігала готівкою 35 тисяч доларів. На банківських рахунках у "ПриватБанку" — 22 тисячі 193 гривні та 3 тисячі 770 гривень.

Також в декларації Вікторія Сусаніна вказала шість рахунків у "ПриватБанку". Інформація про них не зазначена.

Яке майно зареєструвала Сусаніна до 2022 року

Як йдеться у декларації, з 2010 року Вікторія Сусаніна має у власності квартиру площею 81,2 м² у селі Вовчинець Івано-Франківської громади. Її вартість — 230 тисяч 890 гривень. У 2020 році за 2 тисячі 222 гривні Сусаніна придбала земельну ділянку у Вовчинці площею 988 м².

Також Вікторія Сусаніна з 2021 року володіє легковим автомобілем Volkswagen Touareg 2014 року випуску. Вона купила його за 230 тисяч гривень.

Що задекларував у 2022 році директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак

Смушак подав свою декларацію 5 січня 2024 року.

Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міськради Михайло Смушак. Фото: Івано-Франківська міська рада

У 2022 році за основним місцем роботи у департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики Смушак заробив 491 тисячу 67 гривень. Заступник міського голови також за сумісництвом працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Там він заробив 30 тисяч 876 гривень.

Доходи його дружини Мар'яни Вацеби у 2022 році:

243 тисячі 122 гривні — заробітна плата за основним місцем роботи в Івано-Франківському національному медичному університеті;

30 тисяч 163 гривні — зарплата в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні (робота за сумісництвом);

85 тисяч 692 гривні — зарплата у лікувально-діагностичному центрі "Клініка святого Луки" (робота за сумісництвом);

6 тисяч 127 гривень — зарплата у медичному центрі "Доктор Царук" (робота за сумісництвом).

У 2022 році Смушак зберігав готівкою 130 тисяч гривень. Його дружина зберігала готівкою 2 тисячі 600 доларів та 180 тисяч гривень в "Ідея банку".

Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики має відкриті рахунки у дев'яти банках. Його дружина — у трьох. Інформація про рахунки не вказана.

Яке майно зареєстрував Смушак до 2022 року

Як ідеться у декларації, з 2012 року Михайло Смушак має в безоплатному користуванні будинок у селі Угринів площею 152 м². Власницею житла є його дружина Мар'яна Вацеба. Вартість будинку не вказана.

У співвласності з дочкою Смушак має квартиру в Івано-Франківську, придбану у 2020 році за 886 тисяч 400 гривень. Її площа — 55,4 м².

Дружина заступника міського голови з 2015 року володіє гаражем площею 20,8 м² в Івано-Франківську. Його вартість не вказана. Окрім того, у 2021 році Мар'яна Вацеба придбала земельну ділянку в Угринові площею 1 000 м². Її вартість не вказана. З 2009 року дружина Смушака володіє легковим автомобілем Chevrolet Aveo 2009 року випуску. У декларації не вказали вартість автівки.

Що задекларувала у 2022 році директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко

Вікторія Дротянко подала декларацію 16 січня 2024 року.

Директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко. Фото: Івано-Франківська міська рада

Згідно із декларацією у 2022 році вона заробила 548 тисяч 178 гривень, працюючи у міській раді.

Доходи її чоловіка Віталія Моклякова у 2022 році:

445 тисяч гривень — заняття підприємницькою діяльністю;

8 тисяч 702 гривні — надання майна в оренду підприємству "Агрікор холдинг";

12 тисяч гривень — надання майна в оренду підприємству "Агрітал";

9 тисяч 104 гривні — пільга з оплати житлово-комунальних послуг для учасника бойових дій від департаменту соцполітики міськради.

У 2022 році Вікторія Дротянко зберігала готівкою 13 тисяч доларів. Її чоловік — 120 тисяч гривень та 32 тисячі доларів готівки.

Дротянко має три рахунки в банку, її чоловік Віталій Мокляков — один. Інформація про них не вказана.

У 2022 році Вікторія Дротянко придбала за 525 тисяч гривень легковий автомобіль Suzuki Ignis 2021 року випуску.

Яке майно зареєструвала Вікторія Дротянко до 2022 року

Вікторія Дротянко володіє кількома об'єктами нерухомості:

квартира в Івано-Франківську площею 64,3 м², що оцінюється у 99 тисяч 915 гривень (з 2016 року);

офіс в Івано-Франківську площею 36,7 м², що оцінюється у 358 тисяч 904 гривні (з 2016 року);

технічне приміщення в Івано-Франківську площею 22,6 м², що оцінюється у 59 тисяч 882 гривні (з 2018 року).

Також Вікторія Дротянко з 2015 року співволодіє квартирою у Прилуках Чернігівської області площею 51,3 м². Вартість житла не вказана.

Її чоловік Віталій Мокляков у 2007 році придбав земельну ділянку в селі Полова Чернігівської області площею 29 700 м² за 9 тисяч 354 гривні. У 2019 він також купив земельну ділянку у селі Чернецьке Чернігівської області площею 20 000 м². Її вартість у декларації не вказали.

Подружжя володіє криптовалютою. У 2021 році Вікторія Дротянко придбала Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 0,132262 за 125 тисяч 302 гривні. Її чоловік Віталій Мокляков у 2017 році купив Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 1 за 68 тисяч 120 гривень, а також Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 1 за 46 тисяч 350 гривень. У 2020 році він купив Ethereum (ETH) у кількості 9,1941 за 48 тисяч 618 гривень.

Що задекларував у 2022 році директор департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з ВПО Віталій Федорів

Федорів подав свою декларацію 13 грудня 2023 року.

Директор департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з ВПО Івано-Франківської міськради Віталій Федорів. Фото: Facebook/Віталій Федорів

За 2022 рік у міській раді Віталій Федорів заробив 520 тисяч 439 гривень. Ще 462 гривні зазначені як "інші доходи" від представництва "Мастеркард Юроп СА". Його дружина Юлія Федорів працює в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Скільки вона заробила у 2022 році, у декларації не вказано.

Подружжя Федорівих мають по одному рахунку у банках.

Яке майно зареєстрував Федорів до 2022 року

Федорів володіє двома земельними ділянками у селі Братківці Івано-Франківської громади, які придбав у 2010 році. Їхні площі — 774 м² та 2 000 м². Вартість у декларації не вказана. З 2017 року Федорів живе у будинку в Братківцях площею 223,7 м², власницею якого є його дружина. Юлія Федорів придбала це помешкання у 2011 році за 518 тисяч 903 гривні.

Окрім того, дружина Віталія Федоріва у 2009 році купила земельну ділянку у Братківцях площею 2 247 м². Її вартість не вказана. У 2021 році вона придбала легковик Toyota Corolla 1.3 2017 року випуску за 307 тисяч гривень.

Що задекларував у 2022 році заступник міського голови Олександр Левицький

Свою декларацію за 2022 рік Олександр Левицький подав 19 грудня 2023 року та виправив її 10 січня 2024 року.

Заступник міського голови Івано-Франківська Олександр Левицький. Фото: Facebook/Мар'ян Вагилевич

Згідно з останньою версією декларації Левицький упродовж 2022 року заробив у міській раді 505 тисяч 603 гривні. Також він задекларував кредит на суму 211 тисяч 946 гривень в Івано-Франківському регіональному управлінні державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

У 2022 році Левицький зберігав готівкою 314 тисяч 200 гривень.

Олександр Левицький із дружиною Ольгою Юркевич мають по одному рахунку в банку. Інформація про ці рахунки не вказана.

Яке майно зареєстрував Левицький до 2022 року

З 2013 року Олександр Левицький має у власності домоволодіння площею 156,2 м² у селі Чукалівка Івано-Франківської громади. Його вартість — 795 тисяч 241 гривня. У тому ж селі у 2013 році Левицький придбав 985 м² земельної ділянки вартістю 25 тисяч 19 гривень.

Дружина заступника міського голови Ольга має два автомобілі. У 2011 році вона купила за 80 тисяч 400 гривень автомобіль ЗАЗ TF69YO 2011 року випуску. У 2022 — позашляховик Dacia Duster 2011 року випуску за 108 тисяч 100 гривень.

Що задекларував у 2022 році заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Руслан Гайда

Свою декларацію за 2022 рік Гайда подав 16 січня 2024 року.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Івано-Франківської міської ради Руслан Гайда. Фото: Facebook/Руслан Гайда

Доходи Руслана Гайди у 2022 році:

484 тисячі 979 гривень — заробітна плата у міській раді;

1 тисяча гривень — матеріальна допомога від первинної профспілкової організації виконкому Івано-Франківської міської ради;

1 тисяча гривень — матеріальна допомога від обласної організації профспілки працівників держустанов України;

656 тисяч 100 гривень — за відчуження рухомого майна.

Його дружина Віра Гайда у 2022 році заробила 75 тисяч 317 гривень на підприємстві "Оазис ІФ".

У 2022 році Руслан Гайда зберігав 770 тисяч гривень та 5 тисяч доларів готівкою. Його дружина — 25 тисяч євро готівкою.

Також у 2022 році заступник міського голови придбав за 85 тисяч гривень мотоцикл Honda GL1800 2007 року випуску.

Руслан Гайда має чотири рахунки в банках, його дружина Віра — два. Інформація про рахунки не вказана.

Яке майно зареєстрував Гайда до 2022 року

З 2010 року Руслан Гайда володіє двома земельними ділянками:

у селі Крихівці Івано-Франківської громади площею 913 м² (вартість ділянки — 27 тисяч 390 гривень);

у селі Копанки Калуської громади площею 1 454 м² (вартість ділянки у декларації не вказав).

З 2007 року Гайда має в безкоштовному користуванні домоволодіння у Крихівцях площею 244,5 м². Його вартість — 160 тисяч 514 гривень. Власниця домоволодіння — його дружина Віра. Гайда з 2000 року має право на користування квартирою в Івано-Франківську. Площа та вартість помешкання не вказані. Власниця квартири — його дочка Марта.

Дружина заступника міського голови Віра Гайда з 2010 року володіє земельною ділянкою у Крихівцях площею 925 м², яку оцінили у 33 тисячі 300 гривень. У 2017 році вона придбала офіс площею 63,1 м² в Івано-Франківську за 630 тисяч гривень.

У Віри Гайди також є два авто:

у 2008 році вона придбала позашляховик Toyota Land Cruiser 200 2008 року випуску (вартість у декларації не вказали);

у 2018 році купила позашляховик Land Rover Discovery 2015 року випуску за 264 тисячі 225 гривень.

З 2005 року Віра Гайда має частку 33,33% у капіталі підприємства "Оазис ІФ", вартість якої становить 147 тисяч 500 гривень.

Що задекларував у 2022 році директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства міської ради Микола Вітенко

Свою декларацію за 2022 рік Вітенко подав 26 січня 2024 року.

Директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко. Фото: Facebook/Микола Вітенко

Відповідно до документа Микола Вітенко у 2022 році заробив 198 тисяч 770 гривень у виконкомі міської ради та 310 тисяч 511 гривень у департаменті комунальних ресурсів та сільського господарства.

Його дружина Юлія Вітенко у 2022 році заробила 107 тисяч 771 гривню від заняття підприємницькою діяльністю.

У 2022 році Микола Вітенко зберігав готівкою 290 тисяч гривень. У нього також є три рахунки у "ПриватБанку". Інформація про них не вказана.

Яке майно зареєстрував Микола Вітенко до 2022 року

З 2018 року Микола Вітенко володіє житловим будинком у селі Лісний Хлібичин Отинійської громади площею 67,3 м². Його вартість — 48 тисяч 527 гривень.

Також Вітенко має чотири земельні ділянки у селі Лісний Хлібичин:

площею 48 527 м², ціна не вказана (з 2009 року);

площею 2 868 м² за 5 тисяч 178 гривень (з 2018 року);

площею 2 485 м² за 123 тисячі 569 гривень (з 2018 року);

площею 15 149 м² за 7 тисяч 104 гривні (з 2018 року).

У 2013 році Вітенко отримав право користування квартирою в Івано-Франківську площею 90,7 м². Її ціна не вказана. Власниця помешкання — Зінаїда Вітенко.

Дружина заступника міського голови Юлія з 2015 року володіє земельною ділянкою у селищі Більшівці площею 1 617 м². Її вартість — 42 тисячі 382 гривні.

З 19 січня 2021 року Микола Вітенко має у власності легковик Volkswagen Tiguan 2018 року випуску. Заступник міського голови вказав у декларації, що вартість автомобіля — 17 тисяч гривень.

Що задекларував у 2022 році директор департаменту благоустрою міськради Тарас Полатайко

Свою декларацію за 2022 рік Полатайко подав 16 січня 2024 року.

Директор департаменту благоустрою Івано-Франківської міськради Тарас Полатайко. Фото: Івано-Франківська міська рада

У 2022 році Тарас Полатайко отримав 171 тисячу 567 гривень зарплати у міськвиконкомі та 262 тисячі 719 гривень у міському департаменті благоустрою. Упродовж року він зберігав готівкою 520 тисяч гривень та 29 тисяч доларів.

Тарас Полатайко та його дружина Тетяна Якимова мають по два рахунки у двох банках. Інформацію про ці рахунки у декларації не зазначили.

У 2022 році Тетяна Якимова отримала право на користування легковим автомобілем Nissan Juke 2016 року випуску. Ціна не вказана у декларації. Власниця авто — Марія Якимова.

Яке майно зареєстрував Полатайко до 2022 року

З 2015 року Тарас Полатайко має у власності житловий будинок у Надвірній площею 88,9 м². Скільки коштує житло, заступник міського голови не вказав. У 2020 році Полатайко придбав за 27 тисяч 500 гривень земельну ділянку у селі Ластівці Богородчанської громади. Її площа — 2 032 м².

У 2015 році Полатайко із дружиною, сином та дочкою отримав від Надвірнянської міської ради 302 м² землі у Надвірній у безкоштовне користування.

Дружина заступника міського голови Тетяна Якимова з 2020 року має земельну ділянку площею 600 м² у Надвірній, яку оцінили у 18 тисяч гривень. З 2000 року вона із сином та дочкою має право на користування будинком площею 78 м² у селі Лоєва Надвірнянської громади. Вартість житла у декларації не зазначили. Власниця будинку — Тетяна Грицюк.

Тарас Полатайко також задекларував два об'єкти незавершеного будівництва. Це — садовий (дачний) будинок площею 102 м² у селі Ластівці Богородчанської громади, де він є власником, та житловий будинок у Надвірній площею 90 м², власницею якого є його дружина.

У 2019 році Полатайко придбав за 1 мільйон 116 тисяч 972 гривні позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 року випуску.

Що задекларував у 2022 році секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин

Свою декларацію за 2022 рік Віктор Синишин подав 23 січня 2024 року.

Секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин. Фото: Facebook/Віктор Синишин

Його доходи у 2022 році:

446 тисяч 512 гривень — заробітна плата у міській раді;

269 тисяч 500 гривень — за відчуження рухомого майна від підприємства "Варан ІФ";

8 тисяч 170 гривень — за відчуження рухомого майна від підприємства "Бріз";

1 тисяча гривень — матеріальна допомога від обласної організації профспілки державних установ України.

Дружина секретаря міськради Оксана Синишин у 2022 році заробила 223 тисячі 954 гривні у комунальному підприємстві "Управляюча компанія "Комфортний дім". Також вона отримала 5 тисяч 646 гривень страхових виплат від страхової компанії "Оранта".

У 2022 році Віктор Синишин зберігав готівкою 95 тисяч гривень та 14 тисяч 500 доларів. Його дружина — 20 тисяч гривень готівкою.

Окрім того, подружжя Синишинів мають п'ять рахунків у банках.

У 2022 році Віктор Синишин придбав за 870 тисяч 328 гривень легковик Ford Explorer 2020 року випуску. Того ж року його дружина купила автомобіль Volvo S60 2014 року випуску за 74 тисячі 501 гривню. Також Оксана Синишин у 2022 році придбала гараж в Івано-Франківську площею 26,5 м². Його ціну в декларації не вказали.

Яке майно зареєстрував Синишин до 2022 року

Віктор Синишин разом з дружиною та двома дітьми з 2015 року винаймають в Івано-Франківської міської ради кімнату площею 30,6 м². Оксана Синишин з 2021 року володіє квартирою в Івано-Франківську площею 86,1 м². Вартість помешкання не вказали.

Що задекларував у 2022 році керуючий справами міськвиконкому Ігор Шевчук

Свою декларацію за 2022 рік Ігор Шевчук подав 30 січня 2024 року.

Керуючий справами Івано-Франківського міськвиконкому Ігор Шевчук. Фото: Facebook/Руслан Марцінків

Згідно з документом у 2022 році Ігор Шевчук заробив у міській раді 509 тисяч 703 гривні. Його дружина Оксана Шевчук заробила 34 тисячі 804 гривні у Центрі освітніх інновацій департаменту освіти і науки міськради. Також вона мала дохід від заняття підприємницькою діяльністю, однак суму не вказали у декларації.

У 2022 році Ігор Шевчук зберігав готівкою 5 тисяч доларів і 3 тисячі євро, а також 233 тисячі 954 гривні на банківському рахунку. Його дружина Оксана має рахунки у двох банках.

Яке майно зареєстрував Шевчук до 2022 року

З 2013 року Ігор Шевчук має у власності квартиру в Івано-Франківську площею 63,3 м². З 1998 року він має право на користування будинком в Івано-Франківську. Власник житла — Михайло Шевчук. Вартість квартири та будинку у декларації не вказали.

Оксана Шевчук володіє квартирою в Івано-Франківську. Її площу та вартість у декларації також не зазначили.

З 2021 року Ігор Шевчук має право на користування легковиком Skoda Octavia 2009 року випуску. Вартість авто — 160 тисяч гривень. Власницею машини є його дружина Оксана.

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