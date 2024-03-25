У Кропивницькому залишаються символи радянських часів, попри дію законів про декомунізацію. Це написи російською мовою на меморіалі робітникам-червонозорівцям і в’їзді на територію заводу та серпи з молотами на колонах бізнес-центру. Меморіал та будівлі — на балансі акціонерного товариства "Ельворті".

На меморіалі робітникам-червонозорівцям, які загинули під час Другої світової війни, написи російською мовою. Його встановили у 1974 році. Такі написи – це порушення законів про декомунізацію, які ухвалені Верховною Радою у квітні 2015. Згідно з ними, усі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати, нагадує Дмитро Завражний. Він партнер громадського проєкту "Деколонізація. Україна", який започаткували сім років тому.

"Що це за "Великая Отечественная война"? Що це за російська мова і, я перепрошую, що це за дата 1941 рік? Це дата чого? Нагадаю, що санкція за невиконання закону про засудження тоталітарних режимів передбачає для посадових осіб позбавлення волі від п'яти до 10 років з конфіскацією майна".

Дмитро Завражний показує на дату "1941", яка вважається в Росії початком Другої світової війни (у Росії ця війна зветься "Велика Вітчизняна війна"). Друга світова почалась у 1939 році. Суспільне Кропивницький

Дмитро Завражний вважає, такий меморіал повинен бути, але зі змінами. Зокрема, напис "Велика Вітчизняна війна" змінити на "Друга світова" та рік її початку переправити з 1941 на 1939.

"Прізвища наших громадян, котрі загинули у роки Другої світової війни, так, вони мають бути. Але вони мають бути українською мовою, не російською. Тому що ми з Росією воюємо, це нонсенс, що у нас монументи мовою країни-окупанта".

Поряд з монументом – приміщення бізнес-центру "Акустика", на чотирьох колонах якого розташовані радянські символи — серп з молотом.

Приміщення бізнес-центру "Акустика" у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

"Їхав машиною, — розповідає місцевий житель Олексій Коваленко, — якраз на перехресті зупинився, і звернув увагу на те, що на мене дивляться досі у 24-му році серпи й молоти на приміщенні, їх потрібно вже давно прибрати. У сучасній Україні немає місця цим символам".

Навпроти бізнес-центру — в’їзд на територію заводу "Ельворті". До квітня 2016 він називався "Червона Зірка". Попри перейменування, напис залишили колишній, говорить Дмитро Завражний: "Мовою окупанта. Це ні у які рамки, це має бути давно демонтоване".

Вхід на територію заводу "Ельворті". Суспільне Кропивницький

Ці об’єкти не перебувають на балансі міста і в комунальній власності, пояснив член топонімічної комісії Руслан Фросіняк. Вони – на балансі акціонерного товариства "Ельворті". Сказав, щодо меморіалу робітникам-червонозорівцям, позаминулого року на обласній консультативній раді ухвалили рішення його перейменувати й внести зміни в оформленні.

"Нами, як органом охорони культурної спадщини, було підготовлено відповідну облікову документацію. Цей процес затягнувся, але протягом цього року ми цю документацію направимо у міністерство, щоб ця пам’ятка залишалася у реєстрах із новою назвою з урахуванням того, що там Друга світова війна, і так далі".

Змінами у написах і демонтажем серпа з молотом займуться після перемоги України. Так відповіла телефоном помічниця керівника підприємства "Ельворті" Наталія Хорольська.

"Це одна зі складових, щоб у нас було все добре, але з урахуванням того, що дуже багато людей гине, то це питання не на часі".

Зі слів представника топонімічної комісії Руслана Фросіняка, у міську раду з приводу порушень закону про декомунізацію звернень не було.