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У Львові обрали найкращий проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця
АРХІТЕКТУРАПам'ятникРегіони

У Львові обрали найкращий проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця

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Проєкт простору імені Євгена Коновальця у Львові
Проєкт-переможець громадського простору імені Євгена Коновальця у Львові. Пресслужба Львівської міської ради

У Львові оголосили переможця архітектурного конкурсу на найкращий проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця. Журі обирало з-поміж 13 проєктів та одностайно проголосувало за ідею команди зі Львова під керівництвом Дмитра Сорокевича. Архітектори створили символічний меморіал у вигляді зброярні.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, на конкурс подались архітектурні студії зі Львова, Києва, Одеси та інших міст України. Кожен проєкт розглянуло експертне журі. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, проєкти були різні: як більш традиційні, так модерні. Рішення про те, кому віддати перше місце, журі ухвалило одноголосно.

"Проєкт-переможець став квінтесенцією фрази Євгена Коновальця: "У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю". Це метафора відкритої зброярні, тому що бій триває. Проходячи через неї кожен починає усвідомлювати – а що я роблю для цього бою? Чи я на правильному місці? Чи все я роблю на своєму місці, що потрібно для перемоги?" — каже Антон Коломєйцев.

Проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця
Проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця від команди під керівництвом Дмитра Сорокевича. Пресслужба Львівської міської ради

Перемогу здобув проєкт львівської команди під керівництвом Дмитра Сорокевича.

"Ми склали собі таку гіпотезу, що, напевно, Коновалець не хотів би, щоб стояла його персона, він би хотів, щоб ми боролися і продовжували його справу. Саме тому з’явилась ідея тяглості, ідея відкритих зброярень, які були актуальні тоді і є актуальні досі. В цю зброярню можна зайти, нібито взяти зброю і виходити до бою. Символічно вона має кілька ярусів у висоту і розширюється, бо хтось вже пішов, а хтось воює досі – це така метафора", – пояснює ідею керівник проєкту-переможця Дмитро Сорокевич.

Проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця
Проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця від команди під керівництвом Дмитра Сорокевича. Пресслужба Львівської міської ради

Монумент зведуть перед найбільшим корпусом Львівської Політехніки.

"В нас є велике бажання матеріалізувати цей пам’ятник з переплавленого металу – техніки та зброї російських окупантів. Ми віримо, що це реально, ми будемо над цим працювати. Це стане підтвердженням цитати Коновальця, адже саме зараз ми нищимо техніку окупантів і формуємось, викарбовуємо себе як держава", – додає Дмитро Сорокевич.

Проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця
Проєкт громадського простору пам'яті Євгена Коновальця від команди під керівництвом Дмитра Сорокевича. Пресслужба Львівської міської ради

Друге місце на конкурсі віддали команді, яка працювала під керівництвом Тараса Сулика та скульптора Володимира Одрехівського. А третє – команді з Одеси під керівництвом Євгена Черната.

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