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На війні загинув закарпатець Віталій Петах
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На війні загинув закарпатець Віталій Петах

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Віталій Петах
Полеглий захисник Віталій Петах. Фото: Мукачівська міська рада | Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород

На війні загинув житель міста Мукачево 46-річний Віталій Петах.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

Солдат військової частини А0222 Віталій Петах загинув 17 березня, обороняючи Україну від ворога.

"Прощатимуться з військовослужбовцем 26 березня в селі Страбичово Мукачівського району. Чин похорону розпочнеться о 12:00 в храмі св. Димитрія", — йдеться у повідомленні.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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