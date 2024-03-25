На війні загинув закарпатець Віталій Петах

На війні загинув житель міста Мукачево 46-річний Віталій Петах.
Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.
Солдат військової частини А0222 Віталій Петах загинув 17 березня, обороняючи Україну від ворога.
"Прощатимуться з військовослужбовцем 26 березня в селі Страбичово Мукачівського району. Чин похорону розпочнеться о 12:00 в храмі св. Димитрія", — йдеться у повідомленні.
Вічна та світла пам'ять Герою!
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