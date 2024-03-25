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На Рівненщині для нацгвардійців організували тактичні навчання
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На Рівненщині для нацгвардійців організували тактичні навчання

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Для військовослужбовців одного з підрозділів Нацгвардії України на Рівненщині організували навчання з тактичної медицини, стрес-тесту, штурму окопів та керуванню безпілотними літальними апаратами.

Суспільне бачило, як проходили навчання Нацгвардії України.

Як правильно штурмувати окопи бійцям продемонстрували їхні інструктори з бойової підготовки.

Військовий з позивним "Князь" — оператор безпілотних літальних апаратів. Він розповів про загальні технічні характеристики FPV-дрону, який використовують для розвідки ворожих позицій:

"Максимальна швидкість до 70 кілометрів, але іноді розганялися в повітрі і до 100. Якщо він амонізований, можемо підійматися вище 500 метрів у повітрі, 1,5-2 кілометри. Використовуються стандартні скиди. Можна ставити ВОГи, РГД, будь-які модифікації гранат".

На Рівненщині для нацгвардійців провели навчання з тактики
Нацгвардієць з FPV-дроном. Суспільне Рівне

Військовим організували майстер-клас з проходження стрес-тесту. Старший інструктор з бойової підготовки на позивний "Овсянка" розповів, що для нацгвардійців створили умови, максимально наближені до поля бою:

"Стрес-тести придумали у 2017 році. Людину виводять з рівноваги для того, щоб завести в стресовий стан".

На Рівненщині для нацгвардійців провели навчання з тактики
Навчання Нацгвардії на Рівненщині. Суспільне Рівне

Також військовослужбовців навчали як правильно накласти турнікет.

Інструктор з бойової підготовки НГУ з позивним "Док" розповів, що вони займаються підрозділами, які готуються до виїзду на виконання бойових завдань:

"Напрям — тактична медицина. Умови намагаємося максимально наблизити до бойових і стресових. Відпрацьовуємо надання допомоги як в зоні під вогнем, так і в зоні тактичних умов і на етапі евакуації. В зоні під вогнем — за одним методом надається допомога, у зоні тактичних умов — по-іншому. І на етапі евакуації також інакше".

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