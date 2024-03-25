Олена та Андрій Алексеєви — нацгвардійці. Родом з Донеччини, та війна примусила їх змінити кілька домівок — спочатку, у 2014 році, знайшли дім у Словʼянську, а повномасштабне вторгнення "закинуло" родину до Черкас.

Утім шлях в центральну Україну був нелегким — 24 лютого 2022 року подружжя відправило чотирирічну донечку та 14-річного сина евакуаційним потягом на Львівщину.

"Батьки мені дали карточку, все, сказали пін-код і сказали, якщо що, — я вже дорослий, маю бути сам. Сказали: готувати ти вмієш, доглядати за сестрою — теж", — пригадав події дворічної давнини нині 16-річний Дмитро Алексеєв.

До Дня Національної гвардії України, що відзначають 26 березня — історія родини Алексеєвих.

Олена та Андрій Алексеєви. Суспільне Черкаси

Андрій — начальник кінологічної служби. У 2021 році, в кінці вересня — на початку жовтня, працював у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Тоді виконував інші завдання:

"На блокпосту проводив обшуки автівок, й думки не мав, що за рік працюватиму за 600 кілометрів звідти. Я наприкінці грудня перевівся в Черкаси, а Олена — в лютому".

Переїжджали не вперше — у 2014 їм вже доводилося залишати свій рідний Донецьк, додав Андрій:

"Пів року було дуже швидке поневіряння. Павлоград, місто Рубіжне і опинилися ми в Слов’янську, де проходили службу до кінця 2022 року".

Андрій показує фото зі служби. Суспільне Черкаси

24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чотирирічну дочку та 14-річного сина відправили евакуаційним потягом до Львівської області. Рішення було складним:

"Ми тоді в один кінець дітей відправляли. Важкувато було".

Вже за три тижні, в залізничний вокзал, з якого проводжали дітей, в Краматорську, росіяни вдарили "Точкою У". По тому самому перону:

"Ми тут стояли: волонтер стояв, ми. Я Поліну на рухах тримав, нам показували куди сідати, в який вагон. Потім там осколки були, міни".

Андрій, Олена та їхні діти. Суспільне Черкаси

Самі залишились у Слов’янську: чоловік служив, дружина готувала в частині Нацгвардії та в "полях" для військових.

"Ми носили броніки і каски, і коли тривога, спускались у підвал. І в цій же броні підіймались потім і готували далі. Були ще в нас виїзди, відправляли на БТРі в поля і там готували. Страшно, я так сказала б, було. І «прильоти» були кожен день, і вночі, і потім по вулиці вдарили. Вони, мабуть, почали вираховувати, де ми знаходимося".

Після приїзду до Черкас Олена продовжила роботу кухарем в черкаській частині Нацгвардії. Нині про роботу на Донеччині нагадує парадна військова форма — вона в шафі.

Андрій у Черкасах продовжив працювати кінологом, готує собак до безпекових завдань з пошуку людей, вибухівки та зброї. Тут свого вихованця Драйва, назвав на честь пса, який був у частині на Донеччині.

"Разом з цією собакою ми їздили на Луганщину на відпрацювання, на блокпости, виступали на змаганнях, в Маріуполі у 2020 році, у 2021 виступали в Слов’янську. Зараз цей собака проходить службу далі на півдні нашої країни".

Олена з донькою. Суспільне Черкаси

Залишити рідний будинок і будувати життя знову – важко, пояснює родина Алексеєвих. Та, попри все, найголовніше для них — це родина.

"Все в одну руку поміщається, що тобі треба в житті, і вже після цього, ні до цегли, ні до будинку, взагалі ні до чого не прив'язуєшся. Сім’я, діти, дружина — все цінне, що у тебе є", — додав Андрій.

Родина Алексеєвих. Суспільне Черкаси

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