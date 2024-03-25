На Миколаївщині з початку 2024 року породіллі отримали 329 бейбі-боксів. Також 123 жінки обрали альтернативну грошову компенсацію за державною програмою "Картка "Пакунок малюка". З середини лютого, витратити ці гроші можна лише на дитячі товари у сертифікованих магазинах.

Про це учасники програми розповіли кореспондентам Суспільного.

Для отримання грошової компенсації за державною програмою "Картка "Пакунок малюка" жінкам необхідно подати заяву, після чого на їхній банківський рахунок надходить 7689 гривень.

Зі слів директорки обласного департаменту соціального захисту населення Оксани Єльчієвої, використати гроші можна виключно у магазинах з певного переліку, який доступний на офіційному сайті служби.

"Пакунок малюка" там можна обрати або інтернет-магазини, або торгові точки, які знаходяться безпосередньо в офлайні. Є великі мережі де можна зайти передивитися, а також аптечні та загальнонаціональні мережі. Тобто є можливості використати ці кошти без проблем.

Юлія власниця одного з магазинів дитячих товарів, в якому можна розрахуватися карткою "Пакунок малюка". Протягом повномасштабного вторгнення, цією карткою можна було оплачувати будь-які товари. Останній місяць — тільки дитячі.

"Карткою пакунок малюка можна розрахуватися безпосередньо лише у магазинах, які пройшли перевірку у Мінсоцполітики та у податковій. Тому в динаміці це набагато стало більше і продажі зросли", — розповідає Юлія.

Власниця магазину Юлія. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.

Використати гроші можна протягом року.

"Розраховуються зазвичай за автокрісла, за стільчики для годування, за прогулянкові візочки, які розраховані на більш старших діток — 5-6 місяців. Такий товар є більш актуальним для картки "Пакунок малюка", — говорить власниця магазину.

За словами завідувача відділення новонароджених пологового будинку №3 Миколи Кондратова, набір містить понад 50 необхідних речей для немовляти, відкривають його в присутності породіллі.

"Пакунок малюка містить в собі речі для дитини — пелюшки, ковдри, сорочки, бодіки, комбінезон, штанці, засоби для гігієни, градусники для вимірювання температури дитини, температури води", — зазначає Микола Кондратов.

Породілля сама вирішує, у якій формі отримати допомогу — грошима чи у вигляді бейбі-боксу, який видають безпосередньо у пологових будинках. Породілля Яна вирішила обрати для своєї дитини бейбі-бокс.

"Ми плануємо бейбі-бокс. Але з чоловіком ще обговоримо цей момент. І потім вирішимо", — каже Яна.

Породілля Яна. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Завідувач відділення новонароджених пологового будинку №3 Микола Кондратов. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко. Вхід в магазин. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.

Якщо жінка, народила вдома, існує можливість забрати набір в установах соціального захисту.

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