НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Програма "Пакунок малюка": понад 450 породіль на Миколаївщині скористалися державною підтримкою
ДІТИДОПОМОГАГРОШІРегіони

Програма "Пакунок малюка": понад 450 породіль на Миколаївщині скористалися державною підтримкою

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Миколаївщині з початку 2024 року породіллі Жінка під час пологів або зразу після пологів.отримали 329 бейбі-боксів. Також 123 жінки обрали альтернативну грошову компенсацію за державною програмою "Картка "Пакунок малюка". З середини лютого, витратити ці гроші можна лише на дитячі товари у сертифікованих магазинах.

Про це учасники програми розповіли кореспондентам Суспільного.

Для отримання грошової компенсації за державною програмою "Картка "Пакунок малюка" жінкам необхідно подати заяву, після чого на їхній банківський рахунок надходить 7689 гривень.

Зі слів директорки обласного департаменту соціального захисту населення Оксани Єльчієвої, використати гроші можна виключно у магазинах з певного переліку, який доступний на офіційному сайті служби.

"Пакунок малюка" там можна обрати або інтернет-магазини, або торгові точки, які знаходяться безпосередньо в офлайні. Є великі мережі де можна зайти передивитися, а також аптечні та загальнонаціональні мережі. Тобто є можливості використати ці кошти без проблем.

Юлія власниця одного з магазинів дитячих товарів, в якому можна розрахуватися карткою "Пакунок малюка". Протягом повномасштабного вторгнення, цією карткою можна було оплачувати будь-які товари. Останній місяць — тільки дитячі.

"Карткою пакунок малюка можна розрахуватися безпосередньо лише у магазинах, які пройшли перевірку у Мінсоцполітики та у податковій. Тому в динаміці це набагато стало більше і продажі зросли", — розповідає Юлія.

1
Власниця магазину Юлія. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.
1
Директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.
1
Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.
1
Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.
1
Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.

Використати гроші можна протягом року.

"Розраховуються зазвичай за автокрісла, за стільчики для годування, за прогулянкові візочки, які розраховані на більш старших діток — 5-6 місяців. Такий товар є більш актуальним для картки "Пакунок малюка", — говорить власниця магазину.

За словами завідувача відділення новонароджених пологового будинку №3 Миколи Кондратова, набір містить понад 50 необхідних речей для немовляти, відкривають його в присутності породіллі.

"Пакунок малюка містить в собі речі для дитини — пелюшки, ковдри, сорочки, бодіки, комбінезон, штанці, засоби для гігієни, градусники для вимірювання температури дитини, температури води", — зазначає Микола Кондратов.

Породілля сама вирішує, у якій формі отримати допомогу — грошима чи у вигляді бейбі-боксу, який видають безпосередньо у пологових будинках. Породілля Яна вирішила обрати для своєї дитини бейбі-бокс.

"Ми плануємо бейбі-бокс. Але з чоловіком ще обговоримо цей момент. І потім вирішимо", — каже Яна.

1
Породілля Яна. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.
1
Завідувач відділення новонароджених пологового будинку №3 Микола Кондратов. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.
1
Дитячі товари в магазині. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.
1
Вхід в магазин. Фото: Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко.

Якщо жінка, народила вдома, існує можливість забрати набір в установах соціального захисту.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Операція, розщілина губи та піднебіння, Охматдит
Було важко їсти та розмовляти: у Львові прооперували 10-річного хлопчика з розщілиною губи та піднебіння
10-річний Іван, якого вивезли з території, тимчасово окупованої РФ
"У рюкзаку мав динозаврика й аудіоколонку": як на Франківщину з окупованої РФ території вивозили хлопчика з інвалідністю
У селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик
Діти виграли грант на майданчик: у селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик
Українські діти прибули у табір Бєлгородської області РФ
Крим лідирує за кількістю викрадених Росією дітей — "Альменда"
На початок