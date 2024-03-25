У Хмельницькому покажуть "Енеїду" в сучасній інсценізації

Виставу-епопею про козаків покажуть на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Інсценізацію "Енеїди" за мотивами твору Івана Котляревського поставив режисер Сумського національного академічного театру імені Щепкіна Дмитро Некрасов. Прем’єра вистави у Хмельницькому відбудеться 27 березня.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук.

На сцені Хмельницького обласного театру імені Старицького б’ють барабани, воюють козаки та звучать слова з "Енеїди" Івана Котряревського — відбувається репетиція нової прем’єри, яка увійде до цьогорічного репертуару хмельницького театру.

Сцена з вистави-епопеї "Енеїда", прем'єру якої репетирують актори Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

Головного героя — відважного козака Енея — грає Роман Падура. Каже, характер його персонажа в чомусь йому близький.

Актор Хмельницького обласного музично-драматичного театру Роман Падура у ролі Енея. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

"Еней був парубок моторний… Він їхній ватажок, він сміливий, відважний, але, водночас, місцями він може бути також і боягузом, і проявляти свої слабкості. Але попри це у нього твердий характер такого справжнього полководця", — розповідає про свого героя, якого він втілює на сцені, актор.

Акторка Хмельницького обласного музично-драматичного театру Катерина Руцька у виставі "Енеїда" зіграла роль цариці Дідони. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

За словами виконавиці ролі цариці Карфагена Дідони актриса Катерина Руцька, її героїня є втіленням фемінізму.

"Вона вдова, але побудувала таке величезне царство, яким править сама. І до неї завітав Еней, і вона в нього дуже, дуже сильно закохалася, але в неї з ним не склалося", — каже актриса.

Сцена з репетиції вистави-епопеї "Енеїда" Хмельницького обласного театру. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

Поставив виставу-епопею за твором Івана Котряревського "Енеїда" режисер Сумського національного театру Дмитро Некрасов. Його інсценізація, каже, перекликається із сучасністю.

Режисер-постановник вистави-епопеї "Енеїда", яку готують до показу в Хмельницькому обласному театрі, Дмитро Некрасов із Сум. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

"Подієвий ряд тісно сплетений з моїм внутрішнім відчуттям про те, що зараз твориться, про той шлях, який проходить наша нація як в стані формування, як в стані самоідентифікації, і до чого вона має дійти. Ми в інсценізації своїй адаптували всю історію Енеїди під сучасні реалії, і в фіналі нашої вистави ми перемагаємо ворога", — говорить Дмитро Некрасов.

У виставі, музику до якої написав композитор Тарас Юровський, використано цілий спектр композицій, об'єднаних у певне загальне звучання.

Композитор Тарас Юровський, який створив музичний фон до вистави "Енеїда" Хмельницького обласного театру. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

"У цілому вийшло дуже круто, бо у нас був гарний симбіоз з режисером. У виставі використано сучасні композиції. У сцені з пеклом, до прикладу, використано техно, а у сценах війни буде дуже багато гулу. Ми створюємо композиції як фон до вистави, атмосферу", — розповідає Тарас Юровський.

Директор Хмельницького музично-драматичного театру імені Старицького Андрій Ковальчук. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

"Енеїду" на сцені Хмельницького обласного театру ставлять вперше, каже його директор Андрій Ковальчук, бо зараз вона знову актуальна.

"Пройшло триста років й історія з Україною знову повторюється. Ми цією виставою хотіли би показати, що мужній славний український народ, мужні славні козаки виборюють волю, виборюють незалежність і свободу. Цією виставою ми би хотіли підкріпити дух українського народу, дух наших хмельничан", — каже Андрій Ковальчук.

На репетиції вистави-епопеї "Енеїда" Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

Прем’єра вистави-епопеї "Енеїда" відбудеться у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 27 березня.

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