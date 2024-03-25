У Хмельницькому покажуть "Енеїду" в сучасній інсценізації

Виставу-епопею про козаків покажуть на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Інсценізацію "Енеїди" за мотивами твору Івана Котляревського поставив режисер Сумського національного академічного театру імені Щепкіна Дмитро Некрасов. Прем’єра вистави у Хмельницькому відбудеться 27 березня.
Про це Суспільне Хмельницький розповів директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук.
На сцені Хмельницького обласного театру імені Старицького б’ють барабани, воюють козаки та звучать слова з "Енеїди" Івана Котряревського — відбувається репетиція нової прем’єри, яка увійде до цьогорічного репертуару хмельницького театру.
Головного героя — відважного козака Енея — грає Роман Падура. Каже, характер його персонажа в чомусь йому близький.
"Еней був парубок моторний… Він їхній ватажок, він сміливий, відважний, але, водночас, місцями він може бути також і боягузом, і проявляти свої слабкості. Але попри це у нього твердий характер такого справжнього полководця", — розповідає про свого героя, якого він втілює на сцені, актор.
За словами виконавиці ролі цариці Карфагена Дідони актриса Катерина Руцька, її героїня є втіленням фемінізму.
"Вона вдова, але побудувала таке величезне царство, яким править сама. І до неї завітав Еней, і вона в нього дуже, дуже сильно закохалася, але в неї з ним не склалося", — каже актриса.
Поставив виставу-епопею за твором Івана Котряревського "Енеїда" режисер Сумського національного театру Дмитро Некрасов. Його інсценізація, каже, перекликається із сучасністю.
"Подієвий ряд тісно сплетений з моїм внутрішнім відчуттям про те, що зараз твориться, про той шлях, який проходить наша нація як в стані формування, як в стані самоідентифікації, і до чого вона має дійти. Ми в інсценізації своїй адаптували всю історію Енеїди під сучасні реалії, і в фіналі нашої вистави ми перемагаємо ворога", — говорить Дмитро Некрасов.
У виставі, музику до якої написав композитор Тарас Юровський, використано цілий спектр композицій, об'єднаних у певне загальне звучання.
"У цілому вийшло дуже круто, бо у нас був гарний симбіоз з режисером. У виставі використано сучасні композиції. У сцені з пеклом, до прикладу, використано техно, а у сценах війни буде дуже багато гулу. Ми створюємо композиції як фон до вистави, атмосферу", — розповідає Тарас Юровський.
"Енеїду" на сцені Хмельницького обласного театру ставлять вперше, каже його директор Андрій Ковальчук, бо зараз вона знову актуальна.
"Пройшло триста років й історія з Україною знову повторюється. Ми цією виставою хотіли би показати, що мужній славний український народ, мужні славні козаки виборюють волю, виборюють незалежність і свободу. Цією виставою ми би хотіли підкріпити дух українського народу, дух наших хмельничан", — каже Андрій Ковальчук.
Прем’єра вистави-епопеї "Енеїда" відбудеться у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 27 березня.
Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.