У квітні 2024 року працюватимуть мобільні бригади обласного перинатального центру. Вони охоплять 15 сіл і селищ Дубенського і Рівненського районів. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть жінок.

Про це 25 березня у Telegram повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Фахівці безкоштовно й анонімно обстежать жінок та візьмуть необхідні проби, також —на УЗД, зазначив посадовець.

Жителі сіл матимуть змогу здати аналіз на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С. У бригаді є терапевт, акушер-гінеколог, мамолог, медсестра, а також уролог, який надає допомогу чоловікам і жінкам.

У квітні мобільні бригади обласного перинатального центру відвідають 15 сіл і селищ: одне — у Дубенському районі, решта — у Рівненському.

Графік виїздів:

1 квітня – Теслугів;

2 квітня – Бочаниця;

3 квітня – Симонів;

4 квітня – Курозвани;

5, 8, 12, 15, 17, 22 квітня – Гоща;

9 квітня – Воскодави;

10 квітня – Жаврів;

11 квітня – Тучин;

18 квітня – Березівка;

19 квітня – Головин;

24 квітня – Томахів;

25 квітня – Бабин;

26 квітня – Горбаків;

29 квітня – Рясники;

30 квітня – Іллін.

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