У квітні 2024 року працюватимуть мобільні бригади обласного перинатального центру. Вони охоплять 15 сіл і селищ Дубенського і Рівненського районів. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть жінок.
Про це 25 березня у Telegram повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.
Фахівці безкоштовно й анонімно обстежать жінок та візьмуть необхідні проби, також —на УЗД, зазначив посадовець.
Жителі сіл матимуть змогу здати аналіз на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С. У бригаді є терапевт, акушер-гінеколог, мамолог, медсестра, а також уролог, який надає допомогу чоловікам і жінкам.
У квітні мобільні бригади обласного перинатального центру відвідають 15 сіл і селищ: одне — у Дубенському районі, решта — у Рівненському.
Графік виїздів:
- 1 квітня – Теслугів;
- 2 квітня – Бочаниця;
- 3 квітня – Симонів;
- 4 квітня – Курозвани;
- 5, 8, 12, 15, 17, 22 квітня – Гоща;
- 9 квітня – Воскодави;
- 10 квітня – Жаврів;
- 11 квітня – Тучин;
- 18 квітня – Березівка;
- 19 квітня – Головин;
- 24 квітня – Томахів;
- 25 квітня – Бабин;
- 26 квітня – Горбаків;
- 29 квітня – Рясники;
- 30 квітня – Іллін.
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