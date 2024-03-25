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Де працюватиме мобільна бригада перинатального центру в квітні. Перелік сіл Рівненщини
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Де працюватиме мобільна бригада перинатального центру в квітні. Перелік сіл Рівненщини

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У квітні 2024 року працюватимуть мобільні бригади обласного перинатального центру. Вони охоплять 15 сіл і селищ Дубенського і Рівненського районів. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть жінок.

Про це 25 березня у Telegram повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Фахівці безкоштовно й анонімно обстежать жінок та візьмуть необхідні проби, також —на УЗД, зазначив посадовець.

Жителі сіл матимуть змогу здати аналіз на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С. У бригаді є терапевт, акушер-гінеколог, мамолог, медсестра, а також уролог, який надає допомогу чоловікам і жінкам.

У квітні мобільні бригади обласного перинатального центру відвідають 15 сіл і селищ: одне — у Дубенському районі, решта — у Рівненському.

Графік виїздів:

  • 1 квітня – Теслугів;
  • 2 квітня – Бочаниця;
  • 3 квітня – Симонів;
  • 4 квітня – Курозвани;
  • 5, 8, 12, 15, 17, 22 квітня – Гоща;
  • 9 квітня – Воскодави;
  • 10 квітня – Жаврів;
  • 11 квітня – Тучин;
  • 18 квітня – Березівка;
  • 19 квітня – Головин;
  • 24 квітня – Томахів;
  • 25 квітня – Бабин;
  • 26 квітня – Горбаків;
  • 29 квітня – Рясники;
  • 30 квітня – Іллін.

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