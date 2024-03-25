У Полтавській області студенти та викладачі Березоворудського коледжу опікуються територією маєтку дворян Закревських. Самостійно роблять ремонт, аби підтримати будівлі у доброму стані.

Як відновлюють маєток Закревських на Полтавщині

Садиба дворян Закревських належить Березоворудському фаховому коледжу. Маєток планували ремонтувати за державною програмою "Велике будівництво", але не встигли це зробити, бо почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Вхід до Березоворудського фахового коледжу. Суспільне Полтава

Через це ремонт вирішили робити самостійно, силами викладачів та студентів, розповів директор коледжу Василь Краснюк. За його словами, до цього спонукав, зокрема, стан сходів у центральній будівлі.

Сходи у центральній будівлі маєтку Закревських Фото: Суспільне Полтава Сходи у центральній будівлі маєтку Закревських Фото: Суспільне Полтава Сходи у центральній будівлі маєтку Закревських Фото: Суспільне Полтава

"Сходи почали сідати, і по них стало вже небезпечно ходити. Зберегти унікальні сходи, тому що вони зроблені без жодного цвяха. Взяли домкрати, виважили їх, виставили, зварили металеву основу під них. Цю металеву основу гарно забетонували. Потім покрили основу декором", ― розповів директор.

За його словами, раніше сходи були пофарбовані у синій, коричневий та червоний кольори, бо радянська влада не намагалася зберегти історичний вид маєтку. Нині у будівлях відновлюють стиль необароко ― з білими, молочними та золотими кольорами.

Студенти фарбують сходи у маєткові Закревських. Фото Суспільному надав В. Краснюк

"Що можна було ― те купували за кошти, які виділялись на ремонтні роботи для коледжу. Що можна було ― придбали за кошти меценатів, а таку потужну частину матеріалів куплено за спонсорські кошти наших студентів і викладачів. Минулого року після закінчення навчання, в особистий вільний час студенти приходили і брали участь у ремонтних роботах", ― розповів Василь Краснюк.

За його словами, надалі у маєтку хочуть відремонтувати фасад палацу. Однак, ці роботи не зможуть провести самостійно.

Історія маєтку Закревських на Полтавщині

Садиба є пам'яткою історії, архітектури та садово-паркової культури кінця XVIII — початку XIX століть. Вона розміщена у селі Березова Рудка Пирятинської громади.

Директор Березоворудського фахового коледжу у кімнаті, де раніше була спальня Ганни Закревської Фото: Суспільне Полтава Вхід до однієї із кімнат маєтку Фото: Суспільне Полтава Вихід на балкон Фото: Суспільне Полтава Одна із кімнат маєтку Фото: Суспільне Полтава

Викладачка Березоворудського фахового коледжу Галина Овчаренко Суспільному розповіла:

"Село Березова Рудка бере свій початок із 1717-го року, коли ці землі викупив колишній гетьман Іван Скоропадський. Згодом його нащадки ці землі передали Йосипу Лук'яновичу Закревському, це було 1759-го року. Маєток почав будувати його син. Він займав посаду маршала Київського намісництва, взагалі-то, фактично, очолював місцеве дворянство".

У коридорі повісили картини, які б підкреслювали стиль необароко. Суспільне Полтава

За словами Галини Овчаренко, садибу звели для того, аби проводити дворянські зібрання та бали. Родина Закревських вважала цей маєток основним.

Бальна зала маєтку Закревських. Суспільне Полтава

Площа території ― 110 гектарів, із них 45 ― це парк. У маєтку є основна будівля ― палац, а також два флігелі. Їх почали будувати приблизно наприкінці XVIII століття.

"Сама будівля центральна відрізняється, тому що 1825-го року сталася пожежа, він згорів. Й уже 1838-го року він був перепланований, точніше повністю перебудований. Він був розібраний, кажуть, до фундаменту. І збудована нова будівля за проєктом відомого українського архітектора Євгена Червінського", ― розповіла Галина Овчаренко.

Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава

Також на території маєтку є піраміда-усипальниця, де були поховані члени дворянської родини. Директор Березоворудського фахового коледжу Василь Краснюк Суспільному розповів:

"Піраміда – усипальня ближче біля кладовища сільського. Це дуже унікальна споруда, таких декілька у світі. Коли була радянська влада, останки Закревських були викинуті з усипальні. Вони перезахоронені, і студенти коледжу доглядають за могилами Закревських на кладовищі".

Піраміда усипальниця, де були поховані члени родини Закревських. Фото сайту Україна Інкогніта

З приходом радянської влади маєток розграбували, а від 1927-го року розмістили у ньому школу. 1929-го на території почала діяти зоошкола, від якої бере початок Березоворудський коледж.

Одна із аудиторій Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава Одна із кімнат Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава Одна із аудиторій Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава Одна із аудиторій Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава

Тарас Шевченко і маєток Закревських на Полтавщині

У маєтку Закревських бував український митець Тарас Шевченко. За офіційними даними він приїздив 1843-го, 1844-го та 1846-го. У пам'ять про це на території встановили погруддя на честь письменника та художника.

Погруддя Тарасові Шевченку на території садиби. Суспільне Полтава

В одному з флігелів у маєтку були гостьові кімнати, де й зупинявся Тарас Шевченко.

Флігель, де були гостьові кімнати і зупинявся Тарас Шевченко Фото: Суспільне Полтава Вхід до флігелю, де були гостьові кімнати і зупинявся Тарас Шевченко Фото: Суспільне Полтава

Заступниця директора Березоворудського фахового коледжу Тетяна Продан розповіла:

"Вже тоді він був закоханий в Ганну Закревську, тому що перша зустріч їхня відбулася у Мойсевці Драбівського району на балу, де Ганна Закревська і Шевченко відкривали цей бал".

Одна із кімнат у флігелі, де розташовані портрети Тараса Шевченка та родини Закревських Портрети Тараса Шевченка (зверху) та родини Закревських (нижче)

У Березовій Рудці Шевченко намалював, зокрема, портрет Ганни, її чоловіка Платона, а також автопортрет.

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