НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Піраміда, палац та 45 гектарів парку: який вигляд нині має маєток Закревських на Полтавщині
Історичні будівліІСТОРІЯСпадщинаПам'ятьРегіони

Піраміда, палац та 45 гектарів парку: який вигляд нині має маєток Закревських на Полтавщині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Полтавській області студенти та викладачі Березоворудського коледжу опікуються територією маєтку дворян Закревських. Самостійно роблять ремонт, аби підтримати будівлі у доброму стані.

Як відновлюють маєток Закревських на Полтавщині

Садиба дворян Закревських належить Березоворудському фаховому коледжу. Маєток планували ремонтувати за державною програмою "Велике будівництво", але не встигли це зробити, бо почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Який вигляд нині має маєток Закревських на Полтавщині
Вхід до Березоворудського фахового коледжу. Суспільне Полтава

Через це ремонт вирішили робити самостійно, силами викладачів та студентів, розповів директор коледжу Василь Краснюк. За його словами, до цього спонукав, зокрема, стан сходів у центральній будівлі.

1
Сходи у центральній будівлі маєтку Закревських Фото: Суспільне Полтава
1
Сходи у центральній будівлі маєтку Закревських Фото: Суспільне Полтава
1
Сходи у центральній будівлі маєтку Закревських Фото: Суспільне Полтава

"Сходи почали сідати, і по них стало вже небезпечно ходити. Зберегти унікальні сходи, тому що вони зроблені без жодного цвяха. Взяли домкрати, виважили їх, виставили, зварили металеву основу під них. Цю металеву основу гарно забетонували. Потім покрили основу декором", ― розповів директор.

За його словами, раніше сходи були пофарбовані у синій, коричневий та червоний кольори, бо радянська влада не намагалася зберегти історичний вид маєтку. Нині у будівлях відновлюють стиль необароко ― з білими, молочними та золотими кольорами.

Який вигляд має маєток Закревських на Полтавщині
Студенти фарбують сходи у маєткові Закревських. Фото Суспільному надав В. Краснюк

"Що можна було ― те купували за кошти, які виділялись на ремонтні роботи для коледжу. Що можна було ― придбали за кошти меценатів, а таку потужну частину матеріалів куплено за спонсорські кошти наших студентів і викладачів. Минулого року після закінчення навчання, в особистий вільний час студенти приходили і брали участь у ремонтних роботах", ― розповів Василь Краснюк.

За його словами, надалі у маєтку хочуть відремонтувати фасад палацу. Однак, ці роботи не зможуть провести самостійно.

Історія маєтку Закревських на Полтавщині

Садиба є пам'яткою історії, архітектури та садово-паркової культури кінця XVIII — початку XIX століть. Вона розміщена у селі Березова Рудка Пирятинської громади.

1
Директор Березоворудського фахового коледжу у кімнаті, де раніше була спальня Ганни Закревської Фото: Суспільне Полтава
1
Вхід до однієї із кімнат маєтку Фото: Суспільне Полтава
1
Вихід на балкон Фото: Суспільне Полтава
1
Одна із кімнат маєтку Фото: Суспільне Полтава

Викладачка Березоворудського фахового коледжу Галина Овчаренко Суспільному розповіла:

"Село Березова Рудка бере свій початок із 1717-го року, коли ці землі викупив колишній гетьман Іван Скоропадський. Згодом його нащадки ці землі передали Йосипу Лук'яновичу Закревському, це було 1759-го року. Маєток почав будувати його син. Він займав посаду маршала Київського намісництва, взагалі-то, фактично, очолював місцеве дворянство".

Маєток Закревських на Полтавщині
У коридорі повісили картини, які б підкреслювали стиль необароко. Суспільне Полтава

За словами Галини Овчаренко, садибу звели для того, аби проводити дворянські зібрання та бали. Родина Закревських вважала цей маєток основним.

Маєток Закревських на Полтавщині
Бальна зала маєтку Закревських. Суспільне Полтава

Площа території ― 110 гектарів, із них 45 ― це парк. У маєтку є основна будівля ― палац, а також два флігелі. Їх почали будувати приблизно наприкінці XVIII століття.

"Сама будівля центральна відрізняється, тому що 1825-го року сталася пожежа, він згорів. Й уже 1838-го року він був перепланований, точніше повністю перебудований. Він був розібраний, кажуть, до фундаменту. І збудована нова будівля за проєктом відомого українського архітектора Євгена Червінського", ― розповіла Галина Овчаренко.

1
Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава
1
Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава
1
Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава
1
Фасад Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава

Також на території маєтку є піраміда-усипальниця, де були поховані члени дворянської родини. Директор Березоворудського фахового коледжу Василь Краснюк Суспільному розповів:

"Піраміда – усипальня ближче біля кладовища сільського. Це дуже унікальна споруда, таких декілька у світі. Коли була радянська влада, останки Закревських були викинуті з усипальні. Вони перезахоронені, і студенти коледжу доглядають за могилами Закревських на кладовищі".

Піраміда біля маєтку Закревських на Полтавщині
Піраміда усипальниця, де були поховані члени родини Закревських. Фото сайту Україна Інкогніта

З приходом радянської влади маєток розграбували, а від 1927-го року розмістили у ньому школу. 1929-го на території почала діяти зоошкола, від якої бере початок Березоворудський коледж.

1
Одна із аудиторій Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава
1
Одна із кімнат Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава
1
Одна із аудиторій Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава
1
Одна із аудиторій Березоворудського фахового коледжу Фото: Суспільне Полтава

Тарас Шевченко і маєток Закревських на Полтавщині

У маєтку Закревських бував український митець Тарас Шевченко. За офіційними даними він приїздив 1843-го, 1844-го та 1846-го. У пам'ять про це на території встановили погруддя на честь письменника та художника.

Тарас Шевченко приїжджав до Закревських на Полтавщину
Погруддя Тарасові Шевченку на території садиби. Суспільне Полтава

В одному з флігелів у маєтку були гостьові кімнати, де й зупинявся Тарас Шевченко.

1
Флігель, де були гостьові кімнати і зупинявся Тарас Шевченко Фото: Суспільне Полтава
1
Вхід до флігелю, де були гостьові кімнати і зупинявся Тарас Шевченко Фото: Суспільне Полтава

Заступниця директора Березоворудського фахового коледжу Тетяна Продан розповіла:

"Вже тоді він був закоханий в Ганну Закревську, тому що перша зустріч їхня відбулася у Мойсевці Драбівського району на балу, де Ганна Закревська і Шевченко відкривали цей бал".

1
Одна із кімнат у флігелі, де розташовані портрети Тараса Шевченка та родини Закревських
1
Портрети Тараса Шевченка (зверху) та родини Закревських (нижче)

У Березовій Рудці Шевченко намалював, зокрема, портрет Ганни, її чоловіка Платона, а також автопортрет.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Майк Джонсон
Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні — голова комітету Конгресу США
Юрій Джигир
Понад 70% грошей із бюджету МО йде на виплати військовим, ще 20% — на озброєння — заступник міністра оборони
Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про залізницю Ростов-на-Дону — Крим через ТОТ
Друга річниця звільнення Бучі від військ РФ
У Бучі вшанували пам'ять загиблих з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ
Енергетика
В Укренерго повідомили про наслідки нічної атаки РФ. У яких областях застосовуються відключення

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Садиба із села Брід, що на Закарпатті, у львівському скансені "Шевченківський гай"
Майстри використовують давні методи: як у Львові відновлюють садибу із Закарпаття
Ескіз фасаду палацу Красицьких у Володимирці з проєкту реставрації
Для палацу Красицьких у Володимирці на Рівненщині розробляють проєкт реставрації
пам'ятки, архітектура
14 об'єктів архітектури Дніпра внесли до держреєстру нерухомих пам'яток України
Брама на Шараневича, 9 у Львові: до і після
Стару викинули мешканці: у Львові виготовили копію історичної брами для будинку на Шараневича
На початок