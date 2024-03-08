Український письменник, художник та громадський діяч Тарас Шевченко тричі бував на Полтавщині. За цей час створив низку поетичних та живописних творів. Більше про це у матеріалі Суспільного.

9 березня 2024-го року виповнюється 210-та річниця із дня народження митця. Про те, що пов’язує Шевченка із Полтавщиною, Суспільному розповіла завідувачка відділу історії пізнього Середньовіччя та Нової історії Полтавського краєзнавчого музею Ганна Барська.

За її словами, Тарас Шевченко на Полтавщині бував тричі:

1843-го ― 1844-го;

1845-го ― 1847-го;

1859-го року.

Подорожі, художні твори та історія кохання: що пов’язує Тараса Шевченка з Полтавщиною. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

"Під час відомих трьох подорожей Тараса Шевченка по Україні він обов’язково відвідував Полтавщину. У цілому Тарас Григорович перебував на полтавській землі ― близько 1,5 роки. Але цей час був дуже плідним. Ядро циклу Шевченка періоду "Трьох літ" становлять твори, написані у нас на Полтавщині", ― розповіла науковиця.

За її словами, у Миргороді Тарас Шевченко написав, зокрема, поезії "Не завидуй багатому", "Не женися на багатій", "Великий льох". А твори "Єретик", "Сліпий", "Стоїть в селі Суботові…" у селі Мар’їнське сучасної Пирятинської громади.

"Загалом Тарас Григорович написав на Полтавщині близько 20 поезій, зробив близько 20 малюнків, а також відомі портрети полтавців. У повісті "Близнюки" згадував Полтаву більше, ніж 30 разів. І про те, наскільки він був захоплений нашим краєм, свідчить велика кількість топонімів, які зустрічаються у творах Шевченка", ― повідомила Ганна Барська.

Пам’ятник Тарасові Шевченку в Полтаві створений у стилі конструктивізм. фото: Суспільне Полтава

За її словами, 1843-го року митець приїхав на запрошення письменника Євгена Гребінки з Пирятинського повіту, а 1845-го ― за завданням Київської археографічної комісії.

"У Полтаві Тарас Григорович був один раз ― у серпні 1845-го року, зробив два чудових малюнки ― "Полтавський Воздвиженський монастир" та "Будинок Котляревського". І коли у 1960-ті роки відновлювали садибу Котляревського, то за основу брали саме малюнок, зроблений Шевченком".

Крім того, за словами науковиці, дослідники стверджують, що митець був закоханий у дружину поміщика з Полтавщини Ганну Закревську. Вона проживала у родинному маєтку в селі Березова Рудка сучасної Пирятинської громади, а Шевченко гостював у Закревських. Він написав портрет Ганни та присвятив їй кілька поетичних творів.

Пам’ятник Тарасові Шевченку в Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Полтавська громада першою привітала Тараса Григоровича Шевченка, як тоді вони писали ― з іменинами. Він уже був тяжко хворим, але так зрадів, сказавши: "Спасибі, що не забувають". Складно назвати населений пункт Полтавської області, де не було пам’ятника, меморіальної дошки чи знака, присвяченого Кобзареві", ― розповіла Ганна Барська.

П’ятиметровий пам’ятник Тарасу Шевченку в Полтаві ― один із найвищих в області. Його створив скульптор Іван Кавалерідзе у стилі конструктивізм. На відкриття пам’ятника 1926-го року зібралося кілька тисяч людей. З того часу збереглася світлина з урочистостей.

Фото з дня відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку у Полтаві, 1926-й рік. Фото: сайт memorua.org

"Саме у нас на Полтавщині ― у краєзнавчому музеї зберігається листівка поштова як доказ цього ― народилася думка про спорудження у Києві першого пам’ятника Шевченкові. І Золотоніське повітове земство ― Золотоноша тоді входила до складу Полтавської губернії ― започаткувало збір коштів. І саме цією листівкою населення заохочували до пожертвування на пам’ятник", ― повідомила науковиця.

За її словами, на Полтавщині щороку вшановують пам’ять Тараса Шевченка. Зокрема, влаштовують наукові, культурні та просвітницькі заходи. Їх 2024-го підготували для студентів та школярів працівники Полтавського краєзнавчого музею.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook