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У Полтаві на матч "Ворскли" пускатимуть утричі більше вболівальників
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У Полтаві на матч "Ворскли" пускатимуть утричі більше вболівальників

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У Полтаві на стадіон допустять більше глядачів
Матч на стадіоні "Ворскла". Суспільне Полтава

2 800 уболівальникам дозволили відвідати центральний стадіон у Полтаві на футбольний матч проти київського "Динамо". Раніше цей ліміт складав 1000 уболівальників.

За словами прес-аташе футбольного клубу Артема Лобанова, клуб надіслав запит до Полтавської ОВА щодо можливості допустити на гру більшу кількість глядачів. Це через високий попит, адже першу тисячу квитків продали за кілька днів.

Матч "Ворскли" проти "Вереса" з уболівальниками
Полтава. 02.03.2024. "Ворскла" — "Верес". Суспільне Полтава

Після перевірки можливостей арени щодо забезпечення безпеки, у військовій адміністрації схвалили цифру в 2 800 уболівальників, розповів Артем Лобанов.

Матч проти київського "Динамо" відбудеться 31 березня на стадіоні "Ворскла" о 15:30.

Це буде вже другий матч у Полтаві на який допустять глядачів. Перший відбувся 2 березня проти рівненського "Вереса". Всі отримані гроші клуб передав на ЗСУ.

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