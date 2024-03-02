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Матч із вболівальниками у Полтаві: "Ворскла" перемогла футбольний клуб "Верес"
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Матч із вболівальниками у Полтаві: "Ворскла" перемогла футбольний клуб "Верес"

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Матч із вболівальниками у Полтаві: "Ворскла" перемогла футбольний клуб "Верес"
Матч Ворскла-Верес. Фото: Суспільне Полтава

Із рахунком 2:1 завершився футбольний матч полтавської "Ворскли" та клубу із Рівного "Верес".

Про це повідомив кореспондент Суспільного із місця події.

Матч 19-го туру чемпіонату України з футболу між полтавською "Ворсклою" та "Вересом" відбувся 2 березня у Полтаві. Це був перший за 2,5 роки матч на стадіоні "Ворскла" із вболівальниками. Їх, за даними пресаташе полтавської “Ворскли” Артема Лобанова, було 964. Всі гроші, отримані від проведення матчу, планують спрямувати на допомогу Збройним силам України, додав Лобанов.

Матч із вболівальниками у Полтаві: "Ворскла" перемогла футбольний клуб "Верес"
Під номером 33 півзахисник "Ворскли" Сергій Мякушко, який забив два голи. Фото: Суспільне Полтава

Перший гол на 41-й хвилині забив гравець команди "Верес" Марко Мрвальєвич. Після перерви два м'ячі забив півзахисник "Ворскли" Сергій Мякушко.

Матч із вболівальниками у Полтаві: "Ворскла" перемогла футбольний клуб "Верес"
"Ворскла" перемогла ФБ "Верес". Фото: Суспільне Полтава

Це перша перемога для полтавської команди під орудою нового головного тренера Сергія Долганського. Нині команда посідає сьоме місце в чемпіонаті України. ФК "Верес" на 15-місці таблиці. Наступний матч футболісти "Ворскли" зіграють 9 березня. Їхній суперник – "Чорноморець" з Одеси. "Верес" 7 березня у Рівному зіграє проти "Динамо" Київ.

Що відомо про матч із вболівальниками

На перший домашній офіційний матч футбольної команди "Ворскла" у Полтаві дозволили вхід для тисячі уболівальників. Таке рішення 27 лютого 2024-го ухвалила робоча група, до якої входили представники ОВА, поліції, ДСНС та спортивних установ.

Востаннє матч з уболівальниками на полтавському стадіоні "Ворскла" відбувся в листопаді 2021-го року. Тоді "ворскляни" з рахунком 5:1 переграли "Маріуполь".

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