Хмельничанин відкрив десятки пляшок зубами й встановив рекорд України

Хмельничанин Олексій Кордзіховський за одну хвилину зубами відкрив 52 пляшки з металевими кришками. Чоловік встановив національний рекорд України.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, попередньо чоловік планував за хвилину відкоркувати 30 пляшок.

"Він має свою спеціальну методику відкриття пляшок зубами. Всі пляшки ми перевірили на щільність закриття, вони усі були добре закриті", — розповіла жінка.

Усі пляшки перевірили на міцність закриття, березень 2024, Хмельницький. Олексій Кордзіховський

Як розповів Суспільне Хмельницький Олексій Кордзіховський, рекорд він присвятив своєму брату, який безвісти зник на початку повномасштабного вторгнення РФ на Запорізькому напрямку. Мета чоловіка — зібрати кошти на дрон й написати на ньому ім’я свого зниклого брата, старшого солдата Олега Антонія.

Чоловік пригадав, як вперше йому довелось відкорковувати пляшку зубами: "Це трапилося випадково. Якось я йшов через парк. Назустріч — група хлопців, з якими не дружив, але знав їх в обличчя. Вони мені сказали: "Мусиш нам відкрити п'ять пляшок. А якщо не відкриєш, то даєш нам 500 гривень". У мене грошей не було. Взяв пляшки й одну за одною відкрив зубами. І після цього випадку зрозумів, що можу ось таке робити"

Олексій Кордзіховський встанови рекорд України, березень 2024, Хмельницький. Олексій Кордзіховський

Олексій Корзіховський за фахом юрист, займається громадською роботою. До повномасштабного вторгнення чоловік багато подорожував і вів щоденник мандрівника. Як розповів Олексій, він захоплюється роуп-джампінгом, рукопашним боєм та народною медициною. Чоловіку 34 роки й у нього є четверо дітей.

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